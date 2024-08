Erica María Castaño, autocrítica pese a ganar el oro: Me voy contenta, pero teníamos más

Erica María Castaño alcanzó la segunda medalla de oro de Colombia en los presentes Juegos Paralímpicos de París 2024. La antioqueña se impuso en la prueba del lanzamiento de disco, en una apretada definición.

Apenas tres centímetros la separaron de la medalla de plata, algo que celebró, pero al mismo tiempo lamentó, pues aseguró que sentía estar preparada para poder lograr una marca mucho mejor en dicha prueba.

¿Qué se siente lograr el oro?

“Es un triunfo bastante grande para mí, mi familia y todos ustedes. Todos lo estábamos esperando desde Tokio. Desafortunadamente como ser humano se cometen errores y eso tiene una paga bastante dura, pero me metí en la cabeza de que iba a ser este momento y bueno, para la gloria de Dios lo pudimos conseguir. Hoy soy campeona de los Juegos Paralímpicos París 2024. Se sienten tantas emociones encontradas que uno no sabe por donde describirlas, por donde meterse, lo único que les puedo decir es que mi alma y mi espíritu sienten mucho alivio, porque yo sabía que era este momento y así es la voluntad de Dios, él sabe cuándo, cómo y dónde.

Ganó por tres centímetros

“Tener la medalla de oro, significa mucho, pero también, no haber hecho más, teniendo más, me deja como con esas ganas de más. Son tres centímetros que, uno sabe que por un centímetro se puede ganar o peder, pero teníamos más. El clima no se prestó mucho, a algunas les cayó agua en el momento de la prueba, a mí no me cayó agua, pero tuve la desventaja de que fueron más de dos horas esperando mi turno bajo la lluvia en ese frío y definitivamente, por más que trates de ponerte a punto con la temperatura corporal es un poco complejo, no sentía mucho el disco al final porque tenía los dedos demasiado fríos, entonces son circunstancias que no dependen de mí y pues que sencillamente tengo que abandonarme en los brazos de papá Dios y bueno, fueron tres centímetros de más, sé que es poco, para Dios fue suficiente y estoy feliz por eso”.

Problemas con la silla

“Me quedó de hecho un poco más girada hacia donde no debía y por más que le insistí a los jueces, siempre me pasa. No quería perder mucho tiempo por el tema del frío, son pequeños detalles que van incidiendo en el resultado en contra de uno, porque yo quería el banco de una manera, pero ellos no daban y no podía quedarme en la intemperie del frío, entonces dije me voy así y así lo voy a sacar. Gracoas a Dios se dieron las cosas, yo sabía que era este momento y no otro. Uno controla el proceso, pero no controla el resultado, porque dependemos de otras cosas, entre ellas el clima, hoy nos tocó así, mentalmente me tocó sortear, poder soportar tanto tiempo, de 13 competidoras fui la 11. La verdad fue como entrar en un mundo desconocido, gracias a Dios pudimos hacerlo, gracias a Dios tuvimos el oro, me voy muy contenta, pero con la convicción de que teníamos más, seguramente en los próximos eventos voy a ir a romperla durísimo”.

Única mujer colombiana en tener un oro paralímpico

“Las promesas de Dios son perfectas, una vez me dijo que ‘en la espera del deporte serás de influencia para las naciones’. Empezar a marcar los libros de la historia, como dice un compañero, significa mucho para mí. En principio fui la primera mujer colombiana en alcanzar medalla de oro en un Mundial de Paratletismo y hoy poder recibir ese título de parte de Dios, de ser la primera mujer colombiana en alcanzar una medalla de oro en unos Juegos Paralímpicos, definitivamente son cosas que uno como humano no puede controlar. Esto va más allá de lo que yo puedo hacer, es la gracia de Dios en mi vida. No sé cómo lo hace, yo digo que Dios está loco, pero gracias por usarme.