A Gobierno pareciera que solo le interesa reforma laboral y no productividad: ExminTrabajo

El pasado 16 de julio en Colombia se dio la más reciente reducción de jornada laboral. Así las cosas, los empleados pasaron de trabajar 47 horas semanales a 46. Esto se debe a la aplicación de la Ley 2101 de 2021, conocida como Unificación del Criterio de Reducción Gradual de la Jornada Laboral.

Recordemos que en el 2023 comenzó la implementación de esta ley y los empleados comenzaron a trabajar una hora menos. En este 2024 la reducción fue también de una hora laboral semanal.

Con esta normativa se espera que en julio de 2025 se dé una reducción de dos horas. Esto mismo sucederá en el 2026 y la jornada máxima pasaría en ese momento a ser de 42 horas semanales, finalizando así lo planteado por la norma con la reducción de horas laborales.

En el pasado, los colombianos tenían que trabajar 48 horas en la semana. Pero con esta ley se busca que los ciudadanos tengan mejor calidad de vida. Además, el país le sigue los pasos a otras regiones en donde la jornada laboral semanal no es tan extensa y en donde se ha demostrado productividad, debido al tiempo de disfrute que tienen las personas fuera de las oficinas.

Al respecto, el Ministerio de Trabajo comentó recientemente: “Esta ley permite que Colombia se acerque a los estándares internacionales y a lo recomendado por la Organización Internacional del Trabajo, dará más tiempo libre a los trabajadores y trabajadoras y, mejorará la productividad en las empresas.”

Esa ley aclara también que pese a que los ciudadanos trabajaran menos, las empresas no tienen motivos para reducir los salarios, afectar los derechos adquiridos o las garantías de los trabajadores. De acuerdo al Ministerio de Trabajo, la ley modificó el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo.

Cuando se aprobó la ley la noticia fue positiva para los empleados, pero no fue muy bien tomada por las empresas.

En Caracol Sostenible estuvo Ángel Custodio Cabrera, ex ministro de Trabajo, conversando sobre la productividad en el país. De este modo, destacó que durante el mandato pasado fue aprobada. “Esta es una de las leyes que cuando llega el mes de julio la gente la recuerda. Es una ley que en el año 2021 fue iniciativa del Congreso de la República y nosotros en ese entonces en el Gobierno y en el Ministerio de Trabajo la avalamos.”

El exministro mencionó que desde el gobierno de ese entonces le dieron el aval a la ley debido a que era una forma de seguir los pasos a otras naciones. “Lo hicimos porque esta ley buscaba acercarnos a lo que ocurre en muchos países del mundo, en los cuales hoy se viene reduciendo las horas de trabajo semanales”.

No obstante, el exfuncionario señaló que es importante que el Estado evalúe a futuro la productividad laboral nacional, así como las empresas. “Nosotros colocamos algo que se llama el Gobierno Nacional trabajará en mesas de trabajo para revisar todo lo que tiene que ver el tejido económico, la rentabilidad de las empresas, el mercado laboral y algo muy importante el fortalecimiento de la productividad laboral, bajo esos conceptos se aprobó la ley”

“Hoy, creo que es magnífico que en la reforma laboral prácticamente se copió la ley 2101. Por lo tanto, el camino hecho para una reducción laboral. Pero esto implica que los empresarios revisen qué está pasando dentro su esquema, si están haciendo la tarea de mayor productividad”, agregó el exministro.

Además, se refirió al ODS número ocho sobre el crecimiento económico. Al respecto, comentó que “Aquí hay que mezclar cómo incentivamos a los trabajadores y cómo generamos mayor productividad. No porque se trabaje 100 horas se produce más. Esta es una discusión que siempre tuvimos. Hay que hacer a las empresas más rentables”

Finalmente, comentó que el actual Gobierno debe prestar mayor atención a la productividad. “El problema que estamos hoy viviendo es que el gobierno no lidera esto. Pareciera que al gobierno como que no le interesara, sino solamente sacar la reforma laboral y reducir las horas laborales. Si no hacemos la tarea de mirar qué está pasando, este tipo de situaciones son las que hoy uno reclama, pese a que quedó muy bien en la ley, el revisar a los sectores, la rentabilidad y la productividad”