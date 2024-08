Sambueza se sinceró sobre su paso en Junior: “Me jugó una mala pasada”

Atlético Bucaramanga, actual campeón del fútbol colombiano, enfrentó a Santa Fe en la búsqueda de un cupo a los octavos de final de la Copa Colombia, siendo esta una reedición de la última final de la liga colombiana, en los que los ‘bucaros’ lograron su primera estrella.

El cuadro ‘cardenal’ no pudo tomarse revancha de aquella final y volvió a caer en una llave decisiva ante los ‘leopardos’, que los derrotaron de manera categórica por un global de 4-2; uno de los jugadores más destacados para Bucaramanga fue Fabián Sambueza, que tuvo un pasado por el equipo capitalino.

Sambueza, quien porta la ‘10′ del ‘leopardo’, pasó por los micrófonos del ‘VBar’ de Caracol Radio este jueves 29 de agosto y se refirió al nivel del equipo, además se refirió a su pasado en Junior de Barranquilla, donde no tuvo su mejor rendimiento.

El nivel del equipo: “La verdad es que sí, el equipo ha empezado a mejorar, hemos empezado a dejar atrás lo que pasó y a vivir el presente, obviamente ya nos miran con otros ojos y de a poco vamos recuperando ese ADN que nos llevó a ganar y jugar la final”.

Mayor ritmo entre el equipo: “Lo importante en esto es agarrar confianza, a que nuestro delantero tenga las situaciones que deba tener un goleador, ayer fue un gran trabajo, a pesar de que no tuvo situaciones claras, demostró el sacrificio, vamos poquito a poquito agarrando ritmo y confianza, nos estamos conociendo, nos vamos amoldando todos, no es fácil convivir con el éxito”.

Su relación con Santa Fe: “Hay mucha gente que yo quiero en el club, muchos hinchas que aprecio muchísimo, uno siempre se queda con lo mejor, hay un respeto mutuo, una que otra vez me pegan una patada o yo les pego y gane o pierda siempre al final nos pedimos disculpas, todo queda ahí”.

Mejoría en el equipo: “Anoche vi al equipo muy bien, vi a un Bucaramanga muy competitivo, me voy a casa con esa tranquilidad, podemos competir en todos los partidos para entrar en los ocho y luego pelear nuevamente por el título”.

Su paso por Junior de Barranquilla: “Todo se basa en la confianza, en el técnico, en los compañeros, en Junior tuve un gran técnico, siempre hubo sinceridad y eso es fundamental, con los compañeros también tuvimos la suerte de salir campeones, pero en lo personal no me fue muy bien, mis preocupaciones me jugaron una mala pasada, quería demostrar algo y no me salía, debí mantener la mente más fría, más calmada”.

Simplicidad para jugar: “A veces uno habla con los que saben de fútbol y ahí está la diferencia en los jugadores top, los que están en Europa, muchas veces ellos resuelven muchas situaciones y acá nos queremos sacar a todos, hasta el arquero, por ejemplo Messi hace el gol más simple y acá nosotros nos complicamos”.

La importancia de la Copa: “En lo personal, creo que la Copa y la Liga son torneos importantes, te dan un estatus como jugador, al equipo, muchas veces los equipos grandes intentan ganar la Liga por el cupo a la Copa Libertadores, ya todos saben que el dinero está en los torneos internacionales, los equipos necesitan participar para subsistir y no tener deudas, la Liga se le ve de esa manera, mientras que la Copa no da ese cupo, queremos competir en cualquier torneo y ser el mejor”.

“Convivir con el éxito”: “Somos jugadores profesionales, vivimos y nos pagan para esto, a veces quisiéramos tener más descanso, tener más vacaciones, pero entendemos que esto es así, quizá a esa se debe el mal arranque, a eso me refiero con convivir con el éxito, yo los partidos los vuelvo a ver y siempre busco tratar de mejorar en lo que hice bien, la clave está en no relajarse”.