Nueva visita sorpresa de SuperSalud a dispensario evidencia múltiples irregularidades

Una nueva visita sorpresa del Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal, a un dispensario de medicamentos, esta vez en la localidad de Suba en Bogotá, dejó como resultado el hallazgo de múltiples irregularidades en su funcionamiento.

De acuerdo al superintendente, en el dispensario de medicamentos Evedisa se evidencio que : “se están negando medicamentos que efectivamente estaban disponibles a nivel del inventario y en bodega, no hay un inventario, no hay planeación, no hay cartas de desabastecimiento de medicamentos, no hay cómo justificar la falta de entrega de medicamentos oportuna en este punto específicamente.”

Además de esto, hallaron que aparentemente el contrato obliga a que el operador entregue únicamente una marca determinada de medicamentos, sin embargo, aún teniendo la disponibilidad, si no es la misma marca que cuenta en estos momentos, este operador, envían al paciente a que el médico le formule una marca adicional, y si el médico se niega, “entonces al paciente no le están entregando las fórmulas y los medicamentos.” agregó Leal.

Por otro lado, se suman otras irregularidades tales como la falta prioridad en la atención para pacientes de la tercera edad, pacientes con discapacidad y mujeres embarazadas, sumado a esto, es que se registran tiempos de demora de atención por falta de personal por la inexistencia de un inventario que justifique o haga más fácil la entrega de medicamentos.