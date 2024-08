Liana Salazar aclara la polémica por su salida de Millonarios: “Yo no renuncié”

Polémica aclarada. A través de un video divulgado en redes sociales, la futbolista Liana Salazar habló respecto a su salida de Millonarios. La mediocampista de 31 años, que tomará rumbo al exterior, aclaró que en ningún momento renunció al cuadro capitalino.

En un primer momento, la bogotana se mostró sumamente molesta por las versiones de prensa en las que se aseguraba que para poder salir del cuadro albiazul, había renunciado. En este orden de ideas, sentenció que hacía uso de su Instagram para criticar a quienes difunden información falsa y de paso contar su versión de los hechos.

Las Embajadoras probaron el DJI Drone AVATA 2 con las DJI Goggles 3 y el RC Motion 3. ¡Control total, gran velocidad y la mejor definición! 🚀☁️🕹️💙🔝



▶️ Descubre todo lo que Drone Nerds tiene para la Familia Azul en https://t.co/OHyPsauerq pic.twitter.com/JfF8LqUSkG — Millonarios FC Femenino (@MillosFcFem) August 27, 2024

“Por lo general, no suelo hacer esto, pero es que ya llega un punto en el que uno se cansa de las cosas. Hay periodistas acá en Colombia que, la verdad, solo quieren destruir... Primero, infórmense de que las cosas que les dicen sean verídicas, no crean que porque escuchan un rumor ya es verdad. Para los periodistas, infórmense antes de salir a decir que uno renuncia, porque el que queda mal es uno, cuando no es verdad”, sentenció Liana.

Y posterior a ello explicó su situación contractual: “Yo tenía contrato con Millonarios. Para todos los futbolistas, cuando a usted lo quiere otro club y si usted tiene contrato, tienen que pagar para que uno pueda salir. No es que uno renuncie, chao y se va. No renuncié a Millonarios, se pagó la cláusula”.

Incluso, Salazar comparó este complejo panorama con el vivido a principios de este año, cuando concluyó su paso por Independiente Santa Fe para fichar por el rival de patio. Y es que a raíz de dicho traspaso, la jugadora recibió un sinfín de insultos a través de redes sociales por una total desinformación, según comentó.

¡Continúa el proyecto de las 'Embajadoras' Ⓜ️💙



Hoy tuvimos una nueva práctica deportiva, esta vez, ante la selección Camerún Sub-20 ⚽️💪🏼 pic.twitter.com/2Riuj7iJO0 — Millonarios FC Femenino (@MillosFcFem) August 26, 2024

“La gran mayoría de ustedes piensan e interpretan cosas que no son, porque así fue también cuando salí de Santa Fe. La gente solo habla y no sabe la verdad de absolutamente nada de lo que pasó. Eso nadie lo va a saber porque no me interesa que lo sepan... No es que uno hace lo que se le da la gana, entiendan eso. Dejen de hablar tanta huevonada que ya, en verdad, empieza a cansar tanta estupidez”, concluyó.

En su amplia carrera deportiva, Liana Salazar cuenta con paso por ligas extranjeras como la china, finlandesa y brasileña; así como una buena experiencia por selección nacional, incluyendo los recientes Juegos Olímpicos de París 2024, certamen en el que la ‘Tricolor’ avanzó hasta los cuartos de final.