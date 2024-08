En “Oh diosas” un grupo de actrices dicen en público lo que se contaban en privado

"Oh diosas" el espectaculo musical femenino

Teatro musical

El Teatro Nacional de la calle 71 presenta una novedosa propuesta, se trata de “Oh! Diosas”, un club para todos y todas, un espacio único y divertido que llevará a los asistentes a ver el mundo desde los ojos de cuatro mujeres, sin filtro y con un sentido del humor que mantendrá al público cautivado de inicio a fin, un formato nuevo adaptado por Jorge Mario Escobar y Catalina Guzmán.

El elenco lo conforman, como host Diana Vivas y las “Oh! Diosas” Aida Bossa, Viviana Bernal, Catalina Guzmán y Chichila Navia, quien en dialogo con Caracol Radio, sobre la puesta en escena dice, “es una apuesta muy divertida, distinta, es un formato que no existe en este momento, es hecho por mujeres en Colombia y empezamos a jugar, entonces el show está compuesto de varios momentos de un grupo de amigas parchadas, hablando de temas de mujeres que no se hablan, esas cosas que no nos dejan decir, ahí las podemos decir, eso es una maravilla”.

Las “Oh! Diosas” se encuentran en las tablas para ser auténticas y viajar por distintas emociones, en parche y hacer olvidar al espectador de la rutina y el estrés del día a día. Ninguna función será igual que la otra, la obra se presenta los martes y miércoles en el Teatro Nacional de la calle 71. Más información en las redes sociales y pagina web del Teatro.