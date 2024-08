Play/Pause El Pulso del Fútbol, 29 de agosto de 2024 46:14 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones, con un nuevo formato. Juan Felipe dijo: “A mí me gustó mucho el formato de la nueva Champions y fue un poco darle la razón a Florentino Pérez, quien quería hacer la Superliga Europea y que hubieran más partidos entre los equipos grandes”. Sobre el tema Juan Felipe agregó: “A mí también me gusta, porque vi encuestas en varios países en las cuales la gente dice que no les gusta, pero creo que es porque a la gente no le gusta tanto cambiar y en esta vida hay que estar en constante cambio”.

