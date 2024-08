Aquivaldo Mosquera sobre la actualidad de Nacional: “Ha cambiado pero para mal”

Aquivaldo Mosquera, exjugador de la Selección Colombia y de Atlético Nacional, con una destacada carrera en equipos como el Sevilla de España y el América de México, se refirió a la actualidad del equipo antioqueño. En diálogo con El VBar de Caracol Radio, Mosquera cuestionó el posible fichaje de Efraín Juárez como técnico del equipo.

Mosquera ha dado el paso al mundo de la dirección técnica luego de su retiro del fútbol. El exdefensor ha puesto en práctica su experiencia y conocimiento en el campo de juego, ahora en su nuevo rol como entrenador. Actualmente, dirige al Agricultores FC de Sinaloa, equipo que milita en la tercera categoría del fútbol mexicano.

Aquivaldo Mosquera habló de Juárez, quien podría llegar como nuevo técnico de Atlético Nacional: “tuve la oportunidad de enfrentarlo cuando estaba en América y él en Pumas de Monterrey. Sobre sus características y si lo consideraba el apropiado para dirigir a Nacional, sentenció:”no lo he visto, la verdad no puedo hablar de él como entrenador, pero Nacional es una institución bastante grande y se le puede dar oportunidades a técnicos, pero que conozcan al jugador colombiano”.

Un Nacional que ha cambiado mucho: “ha cambiado desde hace tiempo, viene cambiando mucho. Lo vengo siguiendo desde hace tiempo y he visto que ha cambiado para mal. Antes traían técnicos que ponían a jugar a Nacional, sabemos que el equipo es de jugar bonito y ganador. Entonces ahora traen entrenadores que no son de ese estilo y ahí empiezan a fallar”.

Mosquera resaltó que como hincha de Nacional le duele ver la situación actual del equipo. Afirmó que no lo ve tan mal, pero definitivamente no están jugando bien y debería hacerlo con la plantilla con la que cuentan para esta temporada. De igual manera, añadió que se ha perdido cierta identidad que distinguía al club, desconociendo la situación interna, el entrenador dijo que están enviando mal el mensaje que buscan dar.

Finalmente, Mosquera contó que a lo largó de su carrera, Samuel E’too fue el jugador más potente que enfrentó: “él fue el futbolista con más potencia. En un Sevilla-Barcelona”. También destacó a Salvador Cabañas, el exjugador paraguayo, Christian ‘Chucho’ Rogelio Benítez fueron otros de los que recordó el entrenador del Agricultores FC de Sinaloa.