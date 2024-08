Precio del dólar HOY miércoles 28 de agosto; así arrancó la divisa en Colombia

Invertir en dólares es una forma de ahorrar que puede traer bueno resultados, por lo que saber el precio diario de esta divisa es del interés de diferentes colombianos que quieren invertir o que trabajan directamente exportando o importando productos al exterior, pues de este comportamiento dependen decisiones importantes.

El experto en finanzas Camilo Rivillas explicó con un ejemplo el comportamiento de la divisa estadounidense a lo largo de los años. A través de su portal web aseguró que “el precio del dólar desde 1990 hasta 2023 creció un 760%, lo que quiere decir que en 1990 por 1000 dólares daban 490 mil pesos colombianos, y ahora dan $4.069.000 COP”.

Con la tasa de cambio del dólar, entre otros factores, se definen precios como el de la carga de café colombiano, uno de los principales productos de exportación.

Guillermo Puentes, economista y experto en el mercado de valores, aseguró que la oferta y la demanda, que están en los flujos de comercio internacional y financieros, son factores clave que determinan el precio de esta divisa.

Además, entre los elementos que afectan la tasa de cambio está las decisiones del Banco Central de Estados Unidos (la Reserva Federal FED) y también puede influir el precio del petróleo.

“Este peso en la economía colombiana hace que exista una alta correlación entre el dólar y el peso colombiano, ante fuertes movimientos del petróleo”, afirmó Luis Alarcón, tesorero de BBVA Colombia.

Precio del dólar HOY

Según el Banco de la República, la tasa de cambio representativa del mercado (TRM), la cual se calcula con base a las operaciones registradas el día hábil anterior, de este miércoles 28 de agosto inició en $4.045,64, lo que representa una leve alza al compararlo con los días anteriores. Frente al pasado 27 de agosto, subió 21.71 pesos, lo que representa un aumento del 0.54%.

Según el panorama expuesto por el sistema de negociación y registro Setlcap- FX el precio del dólar durante el día tendrá un mínimo de $4,038.00 y un máximo de $4,046.00.

¿Por qué ahorrar en dólares?

De acuerdo con Juan Pablo Zuluaga, Cofundador del portal ‘Mis Propias Finanzas’, es importante aprender a ahorrar y diversificar, agregando que no es muy recomendable poner todo en una misma inversión, activo o misma moneda debido a que si algún día el mercado en el que se está ubicado sufre alguna dificultad que no se pudo prever, el dinero puede verse afectado y no será nada fácil compensarlo.

Asimismo, explica que es recomendable invertir en dólares en cualquiera de estos tres aspectos: activos, países y monedas; con el fin de diversificar el riesgo, teniendo como referente el dólar, ya que es la moneda que menos suele devaluarse en el mercado.