Iniciaron operativos sorpresa para reducir los accidentes viales en Medellín

Medellín, Antioquia

La alcaldía de Medellín anunció que las secretarías de Movilidad, Seguridad y la Policía Metropolitana, en trabajo articulado, llevarán a cabo un plan de intervenciones sectorizadas en las comunas del distrito, en donde han detectado mayor infracción a las normas de tránsito, las cuales, según indicaron, son las causas que conllevan al aumento de siniestros viales, lesiones y muertes. Las intervenciones se van a desplegar sin previo aviso para dar mejores resultados y evidenciar, en flagrancia, las violaciones a las normas viales.

196 muertes en la vía en lo que va del año

Reportan que, a la fecha, se han registrado 196 muertes en accidentes de tránsito en Medellín, y algunas de las causas son falta de pericia al conducir, exceso de velocidad o imprudencia.

El secretario de Movilidad, Mateo González Benítez, fue crítico al enfatizar la importancia de cumplir las reglas de tránsito para salvar vidas.

“Las normas de tránsito no son para generar comparendos, son para proteger la vida de la gente. Es increíble que nosotros no comprendamos que tener un seguro obligatorio contra accidentes de tránsito lo que está haciendo es que podamos ir a un centro de salud a que nos atiendan o a que atiendan a una persona lesionada. En lo que va a correr el año llevamos 196 muertes por siniestros viales. En el 75% está involucrada una moto. Y muchas veces nos pasa que la moto, el conductor no tiene licencia, no tiene SOAT, no tiene técnico mecánica”.

Los controles se centrarán en el uso del casco, la tenencia de licencia de conducción y la verificación de documentos obligatorios como la revisión técnico-mecánica y el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Para ello, se dispuso 30 agentes de tránsito, 5 grúas y 10 camiones. En el primer operativo en la comuna 2, Santa Cruz, se inmovilizaron 60 motocicletas, se realizaron 107 comparendos, y se inmovilizaron 6 vehículos en poco más de 2 horas.

Le puede interesar: Alcaldía de Bello solicitó reconsiderar movimiento del Peaje Pajarito a vereda La China

Por último, desde la administración distrital hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que modifique el proceso de expedición de licencias de conducción y de revisiones técnico-mecánicas y asigne su supervisión a los entes locales para una mayor rigurosidad en la vigilancia de los mismos.