El Pulso del Fútbol, 28 de agosto de 2024

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre la salida de Pablo Repetto del banquillo de Atlético Nacional y la posible llegada de Efraín Juárez. César dijo: “A mí me costaba creer cuando ayer me dijeron que venía Efraín Juárez, un mexicano que no había dirigido nunca. Ahora, todos comenzamos en algún momento y Nacional ya había hecho debutar a Alejandro Restrepo”. Sobre el tema Juan Felipe agregó: “Yo le dije que tenía la información de un mexicano, pero no creía en ese nombre. Pero el día que Nacional definió un proyecto deportivo, salió campeón de América, ahora no se ve”.

