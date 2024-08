Nuevo caso de maltrato animal: un perro fue golpeado con un ladrillo en la cabeza

Bucaramanga

Los hechos ocurrieron en el barrio Prados del Sur de Floridablanca donde unos vecinos golpearon con un ladrillo a ‘Terry’, un perro de raza pequeña que al parecer estaba tratando de ‘montar’ al perro de las personas que realizaron la agresión.

Hallan sin vida a mamá de familia campesina de youtubers santandereanos

Luego de golpearlo en la cabeza, los vecinos lo metieron dentro de un costal con agua con la intención de ahogarlo. El animal fue encontrado por sus dueños en un rastrojo del sector.

16 años de cárcel para dos hombres que abusaron de una mujer en Santander

‘Terry’ terminó con hematoma y fisura en el cráneo, aún se encuentra en estado crítico en la veterinaria.

UBPD halló 11 cuerpos de víctimas del conflicto en cementerio de Bucaramanga

Camilo Machado, concejal de Bucaramanga, acompañó a los dueños a realizar la denuncia ante la Fiscalía:

“Pedimos acciones efectivas, a la Fiscalía e Inspección de Policía para que haya celeridad en el caso. No puede ser que los maltratadores de animales actúen y no tengan consecuencias. También le solicitamos al Congreso de la Republica que apruebe la Ley Ángel para endurecer la pena por maltrato animal. Que los maltratadores vayan a la cárcel y que estos casos no queden en la impunidad”. Dijo Machado.

Por ahora el animal está entre la vida y la muerte, sus dueños exigen justicia.