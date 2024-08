Los barrios donde se va la luz este miércoles 28 de agosto en Barranquilla y el Atlántico

La empresa Air-e realizará este miércoles 28 de agosto trabajos en los circuitos Cordialidad 8 y Las Moras, sectores en los que se trabajará en mantenimiento preventivo y adecuación en las redes eléctricas de media tensión, para garantizar continuidad en el suministro de energía en sectores de Barranquilla y Soledad.

Por este motivo, se percibirá suspensión temporal en el servicio de energía durante los siguientes horarios:

Circuito Las Moras, de 8:20 a.m. a 4:20 p.m. Sectores sin energía: Soledad: Urbanización Las Gaviotas II Etapa, Urbanización Las Moras, Éxito Metropolitano, Los Almendros I Etapa; de la calle 76B a la calle 78C1 entre carreras 10 y 18, de la calle 77 a la calle 77B entre carreras 11 y 12, de la calle 73 a la calle 77A entre carreras 12A y 15A, carrera 34B de la calle 56A a la calle 57B (Urbanización Las Gaviotas), de la calle 43 a la calle 44B entre carreras 9 sur y 12 sur (20 de Julio), de la calle 80 a la calle 83 entre carreras 17 y 18E (Los Almendros), calle 69 entre carreras 18 sur y 18C2. Barranquilla: calle 51B con carrera 15 sur, calle 51B de la Avenida Circunvalar a la carrera 12S (Siete de Abril) y la calle 69 entre Avenida Circunvalar y 14 sur (Siete de Abril).

Circuito Cordialidad 8 (CERO), de 7:50 a.m. a 3:50 p.m. Sectores sin energía: Barranquilla: Veinte de Julio, Siete de Abril y Los Girasoles.

En el barrio La Magdalena, se instalarán elementos eléctricos y se hará poda de árboles, de 8:20 de la mañana a 5:55 de la tarde, en la calle 40 con carreras 7F y 7G.

Trabajos en los municipios

Referente a trabajos eléctricos programados en los municipios, en esta fecha se desarrollarán de 8:45 de la mañana a 5:00 de la tarde en la calle 13 con carrera 8B y calle 13A con carrera 8A, del sector Camilo Torres en Polonuevo; y en Malambo de 7:00 de la mañana a 6:00 de la tarde en la carrera 11 con calle 26, en San Sebastián.

Por último, en la Urbanización La Playa se presentarán labores de mantenimiento de 8:25 a.m. a 10:20 a.m. en la carrera 27 con calle 10; y de 7:20 a.m. a 5:00 p.m. en la calle 12 con carrera 5A.