“Le quitaron la vida”: Quién es Yeni Ariza, la mamá de Los Patojos, influencers campesinos

En medio de llanto, dolor y frustración ‘Los Patojos’, influencers campesinos de Santander, compartieron en sus redes sociales dos videos detallando que una de las integrantes de su equipo falleció. Se trata de Yeni Ariza, madre de la familia y parte fundamental de la creación de contenido.

‘Los Patojos’ han estado trabajando fuertemente durante un tiempo para posicionarse en redes sociales. Se describen así mismos como “una familia campesina que hace videos de humor de cosas que suceden en nuestro campo colombiano”. Solo en Youtube han logrado sumar 82.400 suscriptores, mientras que en Instragram acumulan más de 35.000 seguidores y en Facebook 800.000

Para la tarde de este 26 de agosto se conoció la noticia. En un clip de apenas unos segundos, que fue subido primero a historias y luego como publicación en la red Instagram, Andrés Ortiz, uno de los hijos, indicó entre lágrimas: “Familia, con el dolor de mi alma... no sé qué pasó con mi mamá. Mi mamá falleció. Me acaba de llamar mi hermano y me dijo que mi mamá se murió. No sabemos cómo. No sé qué le hicieron”. El joven explicó que un día antes, el domingo 25 de agosto, estaban grabando con normalidad con Ariza

Este hecho les ha generado un inmenso dolor y ahora piden ayuda para que no quede impune, ya que denuncian que se trataría de un intento de asesinato. Además, la familia ha solicitado a sus seguidores que por favor oren por el alma de Ariza para que descanse en paz.

Ortiz también mencionó que su familia intenta por medio del humor superar las dificultades que les sucede en el día a día. Según él, les han hecho brujería y personas mal intencionadas los han afectado. Por esto, la familia se cuestiona la forma en la que murió Ariza y sospechan que la hayan atacado. “A ella le hicieron algo. No es una muerte normal”.

En su más reciente video invitaron a la ciudadanía a que los acompañen a recibir a Ariza con bombas blancas en el municipio, en el lugar hará presencia el alcalde.

Sobre la muerte se sabe que Ariza fue encontrada sin vida en su hogar. Tras esto, las autoridades llegaron al lugar para comenzar la investigación. El alcalde del municipio, Freiner Leonel Farfán, aclaró que lamentan la pérdida de Ariza, pues la muejer era bastante querida en el municipio.

El CTI investiga si se trata de un suicidio o de un asesinato. La mujer, al parecer, estaba colgada de una cuerda atada al techo del hogar, pero esta información está siendo investigada

¿Quién es Yeni Ariza, la mamá de Los Patojos, influencers campesinos?

Yeni Ariza, de 45 años, fue una mujer dedicada al campo y a su familia. Su pareja Gildardo Ortiz comentó que estuvo 30 años con ella y que se conocieron desde los ocho años, cuando ella llegó a la vereda Arciniegas, ubicada en el municipio de Jesús María, en Santander.

“Estuvimos 30 años, toda una vida que se nos apagó ayer. Me descuidé por el trabajo, pero ella estaba muy contenta. Me dijo que me preparaba el almuerzo y me lo llevaba. Me quedé esperándola”, expresó Gildardo Ortiz en un nuevo video compartido en horas de la mañana de este 27 de agosto.

Además, el padre de la familia explicó que fueron una pareja “hermosa y ejemplar” y señaló que era una mujer muy solidaria y amable, así como toda su familia. También comentaron que era una mujer soñadora, que anhelaba tener su casa, viajar con su familia y con amor por el campo y la comida.

Ariza apoyó a su familia en la decisión de crear contenido durante la pandemia y desde entonces aparecía con mucha frecuencia en los clips.