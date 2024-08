Estudiantes y padres de I.E. Playas de Acapulco protestaron por cambio de rector

Cartagena

Con pancartas, cantos y arengas, la comunidad de la Institución Educativa Playas de Acapulco del barrio El Líbano en Cartagena, realizó un plantón en rechazo a la notificación del cambio en la rectoría de este colegio.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El nombramiento de Fredy Quintana como nuevo rector del plantel no cayó nada bien en los estudiantes y padres de familia, teniendo en cuenta que ha tenido malos antecedentes en otros colegios de la capital bolivarense como María Reina, José de la Vega, Ciudad de Tunja, Arroyo Grande, entre otros.

Arminda Acosta, madre de familia, solicitó a través de los micrófonos de Caracol Radio al secretario de Educación, Alberto Martínez, reconsiderar la decisión. La mujer pidió al Distrito que se le brinde una oportunidad a la actual rectora encargada del colegio, quien ha mostrado buena gestión durante su periodo.

“Que yo sepa este es un colegio y no un correccional en donde pueden enviar a los peores rectores de la ciudad, pues suficiente hemos tenido con las malas gestiones del pasado. No queremos a Fredy Quintana en la Institución Educativa Playas de Acapulco por la cantidad de procesos en los otros colegios de Cartagena que ha estado. Tenemos a una rectora encargada que está haciendo las cosas bien, no entendemos ese cambio”, expresó.

Los estudiantes aprovecharon el plantón para exigirle a la Secretaría de Educación Distrital la solución de algunos problemas que presenta el plantel.

“En administraciones pasadas se ha perdido una cantidad de plata, los alumnos de 10 y 11 no tenemos salones adecuados en donde recibir clases, incluso tenemos que ir a sedes de otros colegios. En las aulas hay filtraciones de agua y las sillas están dañadas. Nosotros no queremos que venga Fredy Quintana, solicitamos que hablen con nosotros que somos los que sufrimos todos estos problemas”, enfatizó Mariana Caraballo, representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo.