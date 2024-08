Desde el Aeropuerto La Nubia de Manizales informaron que tienen reservas de combustible

Manizales

Frente a la situación registrada, justo este fin de semana el Aeropuerto La Nubia que le presta sus servicios a la ciudad de Manizales recargó sus reservas con 1.500 galones de combustible para garantizar a las aerolíneas que funcionan desde y hacia la capital caldense, sus operaciones como es el caso de las aerolíneas Clic y Pacífica, esta última que inició operaciones el pasado viernes, así lo dijo Amparo Sánchez, gerente de InfiCaldas, entidad administradora del aeropuerto.

“El proveedor puso 1.500 galones en el aeropuerto y en el día de hoy, la aerolínea Clic tanqueó dos aviones más o menos con unos 568 galones y el otro con 168, según la información que me entregó el aeropuerto, esto quiere decir que nosotros todavía tenemos 900 galones, pues esperando que ninguno de los aviones se vaya a ver afectado”.

Desde hacía algunos meses las aerolíneas no tanqueaban en Manizales debido al costo del servicio, sin embargo hoy empezaron a aprovisionarse desde esta ciudad por lo que se garantizó con la empresa Energizar el suministro constante de combustible a las aeronaves.

“La verdad pues yo he hablado con las aerolíneas y hasta el momento tanto pacífica han informado que tienen combustible sin problema por 20 días y pues que obviamente van a estar muy al frente de la situación y por parte de Clic no he tenido un requerimiento o un anuncio de que van a suspender”.

Desde la Aerolínea Pacífica informaron que tienen reservas para 20 días y Clic que también opera desde el aeropuerto la Nubia ha usado los servicios del mismo para sus aviones.

En la actualidad desde el Aeropuerto La Nubia en Manizales tienen un contrato con la firma Energizar, así lo dijo Amparo Sánchez, gerente de Inficaldas, “realmente nosotros sí tenemos pues al día como una contratación con este proveedor y y pues obviamente, pues hemos estado en disposición de proveer este combustible en el momento en que alguna aerolínea lo llegue a requerir”.

Le puede interesar: Crecieron las ventas de los productos de la Industria Licorera de Caldas

Le puede interesar: Cerca de 3 mil personas en Marmato (Caldas) están afectadas por una restricción vial