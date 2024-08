¿Cómo se calcula la capacidad de endeudamiento? Así sabrá cuánto le prestan los bancos

La capacidad de endeudamiento es la cantidad máxima de deuda que una persona puede asumir sin que ello ponga en riesgo su integridad financiera. Así lo explica BBVA en un artículo en el cual agrega que esta capacidad se establece en el 35-40% de los ingresos que se tienen cada mes.

La cifra final que se obtiene de estos cálculos es el monto de dinero que la persona realmente podría destinar al pago de, por ejemplo, cuotas de préstamos, créditos, hipotecas u otros compromisos económicos. Este monto es el que tienen en cuenta las entidades financieras a la hora de aprobar o no uno de sus servicios de préstamos a cualquier usuario. Pero, ¿cómo se calcula?

¿Qué tienen en cuenta los bancos para aprobar un préstamo?

Al momento de solicitar un crédito, es importante que la persona revise dos aspectos que juegan un papel clave en la decisión de una entidad financiera a la hora de otorgar o negar un préstamo o crédito. Estos son:

La capacidad de pago La capacidad de endeudamiento

La capacidad de pago, de acuerdo con Datacrédito Experian, mide cuánto se puede llegar a endeudar una persona o una empresa. El resultado de este cálculo es importante para los bancos, puesto que esta determina la viabilidad del crédito y el monto sugerido del préstamo.

En otras palabras, explica la central de riesgo, este resultado es fundamental para los bancos, puesto que les permite saber quiénes son las personas que pueden responder con sus deudas, en plazos y modalidades consecuentes. La fórmula para calcular su capacidad de pago es:

Capacidad de pago = (Ingresos totales por mes - gastos fijos mensuales) x 0.35

Según explica BBVA, el 0.35, ubicado al final de la fórmula, se debe a que, hoy en día, se considera que las deudas de una persona NO deben superar el 35% de los ingresos netos mensuales de una persona. Por esta razón, lo ideal es que el resultado de la fórmula no esté cercano a cero, pues esto significaría usted no tiene capacidad de pago y no es conveniente que tome un préstamo.

¿Cómo se calcula la capacidad de endeudamiento?

Ahora bien, los bancos también revisan la capacidad o nivel de endeudamiento de la persona que solicita el crédito. Este es un indicador que les permite a las entidades saber qué porcentaje de los ingresos del solicitante se destina a obligaciones o deudas. De esta manera, explica Datacrédito, se puede determinar qué tan comprometidos están los ingresos de la persona frente a sus deudas.

Este indicador se mide en porcentaje y para calcularlo debe sumar sus gastos fijos (GF) y sus deudas (D), dividir el resultado por sus ingresos (i) y, luego, multiplicarlo todo por 100:

Capacidad de endeudamiento = [ (GF + D) / i ] x 100

Este porcentaje le dará a conocer si su nivel de deuda es bajo o alto y si realmente tiene la capacidad de adquirir una nueva obligación. De acuerdo con la central de riesgo, el porcentaje que salga de esta fórmula deberá interpretarlo de la siguiente manera:

Si obtiene un porcentaje entre el 0% y el 30%, significa que su grado de endeudamiento es ideal, por lo que es poco probable que usted entre en sobreendeudamiento. Si obtiene un porcentaje entre el 31% y el 40%, usted se encuentra en el umbral del peligro. Esto significa que, si bien tiene deudas importantes, todavía tiene un margen de maniobra y, con ciertos ajustes, podría volver a un nivel de endeudamiento ideal. Si obtiene un porcentaje entre el 41% y el 60%, es momento de replantear sus consumos, pues es altamente probable que entre en una situación de iliquidez que comprometa su salud financiera, lo que lo podría llegar a incumplimientos con sus acreedores. Si obtiene un porcentaje superior al 61%, significa que usted se encuentra en una situación de sobreendeudamiento y, según explica la central de riesgo, es posible que pronto entre en mora.

Finalmente, Datacrédito aconseja ser muy cuidadoso con sus deudas y evitar al máximo entrar en mora. Si, en dado caso, sus deudas comienzan a preocuparlo, lo mejor es tratar de hacer una negociación de estas con los respectivos acreedores, siempre, bajo condiciones que se acerquen más a la situación actual del usuario.