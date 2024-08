Un muerto dejó un presunto robo con escopolamina en El Chagualo, Medellín

Medellín, Antioquia

La Policía reportó un impactante hecho en el barrio El Chagualo, el que un hombre despertó en su vehículo y encontró a su amigo muerto en la parte trasera del carro. Lo último que recordaba era haber salido a departir en la comuna 11 de Medellín y haberse encontrado, en compañía de su amigo, con dos mujeres.

Según la investigación de las autoridades, los hombres coincidieron con las mujeres en los establecimientos comerciales nocturnos de la zona de Laureles para posteriormente trasladarse a otro punto de la ciudad, sin embargo, el sobreviviente no recuerda qué otros acontecimientos sucedieron después de que se subieran al vehículo particular, además de notar que sus pertenencias y objetos de valor, ya no estaban.

El brigadier general Oscar Andrés Lamprea, Comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá detalló sobre las declaraciones que entregó la víctima: “Asegura que ellos portaban un celular, ya no lo tenía esta persona, también creo que le hacía falta también una cadena de importante valor, es lo que nos manifiesta y la información que nos da preliminarmente la persona que se encontraba con la otra persona que estaba sin signos vitales”.

¿Qué pasó?

La información preliminarmente conocida hasta el momento indica que los hombres se trasladaron con las mujeres hasta llegar a El Chagualo, en la Comuna 10 de la ciudad, donde posiblemente fueron hurtados y drogados con escopolamina, sustancia que explicaría la falta de memoria del sobreviviente al hecho.

Posterior a la inspección técnica y evaluaciones de las autoridades, se reportó que la persona fallecida no tiene ningún signo de violencia, por lo que la Policía señaló que continuarán la investigación para determinar la causa de la muerte y dar con el paradero de las dos presuntas involucradas en el crimen.