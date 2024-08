¡Prepárese! Horóscopo de HOY: estos signos zodiacales tendrán suerte en dinero esta semana

El Profesor Salomón inició sus recomendaciones de este lunes 26 de agosto, afirmando que el color del día es negro, la fruta son las uvas de color oscuro y como recomendación para todos los signos es hacer la oración al doctor José Gregorio Hernández por su salud, hoy es un día declarado para sanación.

Por otro lado, la frase de reflexión del día es: “hoy mi cuerpo, mi mente y mi espíritu están sanos”. El experto preguntó al tarot por la suerte y las predicciones que hay para cada signo durante esta semana, donde se dieron consejos sobre las cosas que enfrentarán varios durante esta semana.

Horóscopo hoy

• TAURO

Vienen dos cosas importantes para esta semana, la primera es sobre una solución económica y lo segundo es frente a las personas que están pasando por temas delicados de salud, pues van a recuperarse durante los próximos días.

Número:1055

• VIRGO

Esta será una semana de soluciones, habrá cosas que tendrá que cambiar, variar, pero lo importante es seguir en la lucha y confiando en lo que vendrá. No deje de estar en la oración para recibir bendiciones, lo económico mejora, a pesar de los altibajos y recuerde que desesperarse no es la solución, hable y exponga lo que le molesta. Algunos tendrán un viaje pronto.

Número: 6814

• CAPRICORNIO

A lo laboral debe ponerle amor, busque equilibrar y mejorar, llame las cosas buenas porque si no nada fluirá como quiere, puede repetir lo siguiente: “esto es un tránsito mientras llega lo que a mí me corresponde”.

Número: 1359

• CÁNCER

Aunque no lo crean, ustedes son sensibles, el amor en todas las relaciones es importante, debe trabajar esa parte para que empiecen a sanar cosas económicas y de otros aspectos. Sane las malas experiencias para que todo venga en prosperidad y mejor.

Número: 3528

• ESCORPIÓN

Tiene proyectos buenos y encontrará personas amigas que lo ayudarán a llegar a sus metas. Debe combinar el trabajo, el amor y la pasión para que lo que tiene en mente se lleve a cabo y se sienta satisfecho. Las personas que quieren viajar, realícenlo para atraer las bendiciones.

Número: 4960

• PISCIS

El dinero le está llegando y mucho trabajo tendrá, no solo en el lugar donde labora, sino también en los temas de su casa. Las personas que quieren un emprendimiento, no lo piensen tanto porque les irá muy bien. En la parte emocional, lo que no sirve, que no estorbe, deje las cosas por lo sano y de forma madura.

Número: 7782

• GÉMINIS

Dos cartas hablaron del respaldo que tiene para lo que quiera emprender o mejorar, todo lo podrá lograr. Piense en cosas positivas y deje atrás la venganza y el rencor, en todos los aspectos de su vida.

Número: 7826

• LIBRA

Vienen cambios importantes, debe adaptarse a unos que son necesarios, estos pueden estar relacionados con la forma de actuar, la soberbia, tristeza, entre otros. Por otro lado, viene la firma de unos papeles muy importantes que son trascendentales para algo que están esperando.

Número: 1560

• ACUARIO

No frene a nadie, pero tampoco se deje frenar en lo que quiere hacer, es importante no meterse en la vida de los demás para evitar conflictos, sobre todo si la opinión es para alguien que es mayor de edad. Póngase como prioridad y no piense en lo que quieren o esperan otros de usted.

Número: 1178

• ARIES

Las personas nacidas bajo este signo deben tener en cuenta que les va a salir un viaje u oportunidad para irse a otro lugar de residencia, por lo que si está dispuesto, asúmalo con responsabilidad porque la suerte puede estar en otro sitio. En la parte económica, esta semana se resuelven cosas.

Número: 8856

• LEO

Las cartas que mostraron el tarot representan la fortaleza en la vida. Hay nuevos proyectos e ideas, se renovarán cosas de su negocio, relación o proyectos. Cambio, innovación y renovación vendrán con gran bendición.

Número: 9117

• SAGITARIO

Viene dinero en cantidades más que suficiente, cosas buenas que hizo en el pasado, ahora serán recompensadas. Le llega el momento de recibir bendiciones grandes, dará una respuesta a algo que usted quería y que saldrá en positivo. Además, vienen buenas noticias sobre un proyecto grande que tiene. Tengan cuidado en el amor, si están con alguien que no quieren, termine las cosas, no tenga lástima por nadie.

Número: 4879