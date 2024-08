Abogado del alcalde de Toledo, Antioquia denuncia plan para asesinarlo

Antioquia

Óscar Santamaría, abogado del alcalde de Toledo, Jhonny Alberto Marín denunció que hay un plan para atentar contra su vida que se estaría fraguando desde ese municipio del norte de Antioquia, por parte de un grupo político de la zona.

“Quieren acabar con mi vida porque lo que he hecho es alertar a las autoridades con mi trabajo. Entonces un grupo político de este municipio quiere acabar con mi vida y van supuestamente a contratar un grupo armado de la ciudad de Medellín. Es lo que me llega. Entonces ya denuncié, le pido a la Fiscal General de la Nación que por favor investigue estos hechos, a la UNP que me dé protección, porque si me llega a pasar algo ya sabemos quiénes son y la información la tienen las autoridades”, le dijo a Caracol Radio el abogado Santamaría.

El penalista advirtió que ya instauró la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y pide que con urgencia la UNP estudie su caso y tome las medidas que correspondan para garantizar su seguridad.