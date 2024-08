Once Caldas enfrenta a Jaguares por la séptima fecha: Hora y donde seguir el partido

Once Caldas vs Jaguares/Colprensa

Desde las 7:45 de la noche, rodará la pelota en el Estadio Palogrande cuando Once Caldas y Jaguares se enfrenten para cerrar la jornada del domingo. Los de Manizales han tenido un buen inicio de semestre ubicándose en la tercera posición de la tabla con un Michael Barrios imparable. El equipo visitante llega con diferentes necesidades y con el estreno de su nuevo director técnico Edgar Carvajal.

Siga la transmisión del partido por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

Lea tambien Néstor Craviotto renunció a la dirección técnica de Jaguares

El último partido entre ambos equipos en Manizales tomo lugar el 13 de octubre del 2023, durante el segundo semestre de la Liga y terminó con un empate sin goles. Dayro Moreno hizo parte del once inicial y por el lado de Jaguares el portero Geovanni Banguera, ambos seguramente estarán entre los titulares.

Tres puentes que pueden valer el liderato

Una victoria en la séptima jornada en condición de local, puede dejar a los blancos en lo más alto de la tabla, aprovechando que Tolima no sumó puntos en la derrota frente a Junior de Barranquilla. La figura más destacada en los últimos encuentros fue Michael Barrios, quien lleva 4 anotaciones en 6 partidos, comienzo ideal para el ex América de Cali.

𝗟𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗺𝗮ñ𝗮𝗻𝗮🇮🇹🏟️



🎟️ Compra tu boleta aquí https://t.co/kRt6NYEgh9



🏟️ También en las taquillas del estadio Palogrande #LaBandaDelOnce #VamosOnce pic.twitter.com/SvDzfhoEEQ — 🏆 Once Caldas DAF ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) August 25, 2024

En la parte ofensiva también se encuentra el histórico Dayro Moreno, que a pesar de no estar en su mejor nivel, cosecha el olfato goleador y sigue de cerca el récord de convertirse en el máximo anotador del fútbol colombiano.

Goleadores históricos colombianos

Víctor Hugo Aristizábal: 346

Falcao García: 345

Dayro Moreno: 336

Carlos Bacca: 334

Jaguares y la necesidad de alejarse del descenso

No son días fáciles para los de Montería, el pasado 23 de agosto varios hinchas del equipo hicieron presencia en el entrenamiento previo y expresaron que están disconformes con el trabajo hecho hasta ahora. “Yo no me gano un peso y ustedes ganan millones”, fueron las palabras de uno de los hinchas de Jaguares.

En la sexta jornada en la derrota frente al Tolima, mediante un comunicado oficial, los celestes se pronunciaron tras la renuncia de Nelson Craviotto quien llego al equipo en 2024. En su reemplazo, Edgar Carvajal fue nombrado y será el encargado de levantar la situación de Jaguares.

🐆El profesor Edgar Carvajal y sus asistentes ajustan detalles en la nómina.⚽



Ya viene la fecha 7 de la Liga Betplay, enfrentamos a Once Caldas en Manizales.



Fuerza Celeste.💪💙 pic.twitter.com/swxlueSQLD — Jaguares de Córdoba (@JaguaresdeCord) August 23, 2024

Es una situación difícil para el técnico Carvajal. Recordemos que Jaguares está penúltimo en la tabla del descenso con un promedio de 1.00, el último lugar está ocupado por Patriotas quienes tampoco lograron sumar en su partido frente a Equidad.