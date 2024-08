Van Aert: “Hice una persecución absurda, gasté energía y perdí tiempo”

El belga Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), líder de la clasificación por puntos de la Vuelta a España, lamentó los problemas mecánicos que le obligaron a perder 9 minutos en la meta de Cazorla, lo que le obligó a realizar “una persecución absurda”.

Cabe resaltar que el belga, ganó al esprint la séptima etapa de la Vuelta a España, este viernes en Córdoba, firmando su segunda victoria en esta edición y consolidando así su maillot verde de la clasificación por puntos. Adicionalmente, Van Aert había ganado ya en esta Vuelta la tercera etapa, el lunes en Castelo Branco (Portugal). Antes de estos dos éxitos, en la ronda española no ganaba desde febrero.

“Estaba bien posicionado en el pelotón, pero me ha saltado la cadena después de una curva y no he sido capaz de devolverla a sitio sobre la bicicleta, así que he tenido que hacer una pequeña parada”, explicó el ganador de dos etapas.

Un problema en el peor momento posible que le hizo perder tiempo al corredor del Visma, quien además no pudo ayudar a su equipo en los momentos de la batalla final.

“No era para nada un buen momento, porque me he encontrado a cola del pelotón en un instante en el que muchos corredores se estaban empezando a quedar. Ha sido una persecución absurda, porque al final, he perdido mucha energía y no he podido ayudar más al equipo”, dijo. EFE

Tras completada la octava etapa de la Vuelta, se actualizaron la tabla de Clasificaciones 2024 al final de la corrida. El belga se posicionó en el puesto #96 en la general del certamen ibérico. Con tiempos y diferencia de 03h 47′ 33′'+ 00h 08′ 59′'.