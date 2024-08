No me voy a callar ni ante Petro, ni ante nadie: gobernadora del Tolima

Tolima

En su visita al municipio de Honda, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, lanzó fuertes dardos contra el Gobierno Nacional al señalar que jamás se quedará callada en su posición contra los bandidos de este país, para que le den al departamento del Tolima algo que se merece o que es su deber legal.

“Como mujer y como gobernadora de este departamento la única arma que he empuñado para defender la democracia y la institucionalidad de nuestro país son mis palabras y mi trabajo incasable y dedicado por este departamento del Tolima y las únicas armas que seguiré empuñando son esas, las del trabajo y me haré sentir con mis palabras como tolimense para defenderlos a todos ustedes”, dijo Matiz.

Al igual mencionó que “Yo creo en la paz que permite que la gente viva en paz y que trabaje tranquila, en esa paz es en la que yo creo”. A la vez en cuenta de X la mandataria seccional ratificó su posición vehemente contra el Gobierno Nacional “No me voy a callar ni ante Petro ni ante nadie, para que me den una limosna presupuestal por ´gratitud´. Pues eso NO ocurrirá jamás”.

Matiz a la vez sostuvo que “Los que atacan cobardemente a la Fuerza Pública por la espalda, ponen motos bombas en las calles de los pueblos y toman como escudos humanos a los niños en las escuelas rurales, de mí solo pueden esperar que actúe con contundencia”.

Matiz convocó a mesa técnica para analizar seguridad de los diputados amenazados

“Acabo de convocar a una mesa técnica de amenazas el lunes a primera hora en el despacho de la Gobernación, porque esas amenazas que le están realizando a seis diputados de la honorable asamblea del departamento no pueden quedar en la impunidad”, puntualizó.