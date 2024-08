Gobierno venezolano rechazó las declaraciones de Josep Borell sobre el presidente Maduro

Este sábado, 24 de agosto, el gobierno venezolano, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, respondió a través de un comunicado a las recientes declaraciones que dio el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, quien mencionó que no va a reconocer Maduro como mandatario hasta que demuestre la validez del proceso electoral.

Estas declaraciones las dio el representante pese a que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ya había ratificado la victoria del mandatario en el proceso electoral del pasado 28 de Julio.

Según Borrell, “hay que probar este resultado electoral, en el momento no hemos visto ninguna prueba y mientras no veamos un resultado que sea verificable no lo vamos a reconocer. En este momento estamos intentando que los 27 (países que integran el bloque) fijen una posición, si no ahora, para el próximo consejo de ministros de Exteriores”,

Sin embargo, frente a esto, el gobierno Venezolano respondió que “el irrespeto continuado a la soberanía e independencia de Venezuela y sus poderes públicos, por parte de la Unión Europea, se puede convertir en un salto al vacío que afectará de manera considerable las relaciones diplomáticas, políticas y económicas que hasta ahora se vienen desarrollando”.

El mensaje añade que el comunicado de Borrell es “una afrenta para la dignidad nacional” y " un burdo panfleto que se atreve a reivindicar como válida la estafa del fascismo que difundió documentos forjados y espurios”, e hizo un llamado a la Unión Europea de no emitir ninguna opinión sobre el proceso electoral.