Viernes 23 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

ARMENIA

El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis hizo parte de los mandatarios departamentales que en las últimas horas se reunió con el presidente Gustavo Petro en la casa de Nariño donde además participaron varios ministros y funcionarios del alto gobierno

En Bogotá y a instancias de la Federación Nacional Departamentos, se llevó a cabo la jornada que tuvo como escenario el palacio de Nariño, y en donde, desde Presidencia, se expuso ante los mandatarios departamentales las carencias existentes en materia de recursos, pero las posibilidades que hay de invertir desde la nación para proyectos estratégicos que comprometan a las regiones.

A su turno los gobernadores, dieron a conocer las necesidades regionales, representadas en iniciativas que benefician, no solo a las comunidades de sus territorios, sino que comprometen la correlación con las regiones vecinas;

en el caso del gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis expuso proyectos como el relacionado con el aeropuerto El Edén y la necesidad de ejecutar en torno a él un plan maestro, el Autotrén Regional, la vía Tarapacá que comunica al sur del Quindío con el aeropuerto, y los convenios solidarios con las comunidades organizadas.

La Policía del Quindío recuperó 12 motocicletas que fueron hurtadas en los municipios de Armenia, Quimbaya, Circasia, La Tebaida y en ciudades como Cali, Medellín y Quibdó, 7 de las motocicletas fueron robadas mediante la modalidad de halado y las otros cinco en atraco,

tras la entrega realizada en el Departamento de Policía del Quindío de varias motocicletas hurtadas a sus propietarios, se dio a conocer un balance positivo en la reducción del hurto de estos vehículos en la ciudad, que actualmente es de un 17%.

El comandante de la Policía coronel Luis Fernando Atuesta entregó además balance de seguridad en Armenia gracias a las intervenciones como el plan avispa, donde destaca que comparado lo ocurrido en agosto del año anterior, con este año durante el mismo mes, los homicidios se redujeron en un 44%, los hurtos a personas en un 49%, hurto a comercio en un 93%, a residencias en un 49%, hurtos a motocicletas en un 18%, como también en un 60% los delitos sexuales, 86% los hurtos a celulares, 50% el hurto a bicicletas, 88% las extorsiones y 45% violencia intrafamiliar, siendo este mes de agosto el que mejor comportamiento ha tenido durante el año frente a la reducción de delitos.

De la misma manera, han realizado 58 capturas, 49 de ellas en flagrancia y 9 por orden judicial, por delitos como; fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, homicidio, porte ilegal de armas de fuego, hurto, lesiones personales, receptación, violencia intrafamiliar y uso de documento falso.

A la cárcel presunto agresor sexual de una menor en Armenia (Quindío), y es que un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS) imputó a José Yarley Rodríguez Ortiz el delito de acto sexual violento, cuya víctima sería una menor de 15 años.

La investigación permitió conocer que el pasado 5 de mayo, en vía pública del sector Cueva del Humo en Armenia (Quindío), Rodríguez Ortiz habría violentado a la joven cuando se desplazaba por la zona, luego de haberse ofrecido a acompañarla en su recorrido.

Ante la negativa de la menor, Rodríguez la habría lanzado al piso para realizarle tocamientos de índole sexual ocasionándole varias lesiones. Los gritos de auxilio de la joven hicieron que la comunidad saliera en su auxilio. Un juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía y le impuso medida privativa de la libertad en centro carcelario al procesado.

Durante la reunión entre la CRQ y la empresa Asesorías Gestiones y Ambientales E.S.E. y S&M de Barranquilla, se identificó el componente responsable de la contingencia en el sector de La Línea: el aditivo para la industria del cemento denominado Opteva E.S.E. Tanto la empresa responsable como la corporación han acordado implementar un plan de acción para recuperar las zonas afectadas y prevenir futuros daños ambientales.

En un 70% está la ocupación en urgencias pediátrica del principal hospital del Quindío debido al pico de enfermedades respiratorias

Precisamente se registra congestión en la sala pediátrica de observación y de urgencias del hospital San Juan de Dios de Armenia, solo por las enfermedades respiratorias lo que genera también alta ocupación en el servicio de adultos.

La gerente del centro asistencial, Diana Carolina Castaño advirtió que se mantiene la alerta naranja debido al panorama actual en cuanto al crecimiento de los casos.

Sostuvo que son los niños los más afectados por el pico respiratorio que se presenta con tos crónica y secreciones así que lo están atendiendo con todo el personal especializado del hospital.

Mencionó que están implementando una sala donde realizan terapia respiratoria intensiva a los niños para una recuperación más efectiva en el menor tiempo.

Transportadores en el Quindío rechazan la eventual alza del ACPM y advierten sobre la afectación en la economía nacional

Ante el alza que podría generarse en el precio del ACPM, transportadores en el departamento evidencian la preocupación por el impacto negativo para el sector.

El presidente de la asociación de transportadores del departamento, Juan Carlos García dijo que se suman a la preocupación del gremio a nivel país respecto a los efectos que habría en la economía nacional y canasta familiar.

Enfatizó en que las mesas establecidas con el gobierno estaban encaminadas supuestamente a una fórmula nueva del ACPM, pero con los anuncios es todo lo contrario.

El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis calificó como limbo jurídico el proceso de elección de director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío.

El mandatario señaló “yo no quiero pasar por encima de la ley, siempre se lo he dicho y se lo dije a los alcaldes a los empresarios a los de negritudes a los indígenas que yo no iba a tomar esa acción por qué simplemente porque gracias a Dios tengo ahí a mis jurídicos y pues vemos que hay unas recusaciones que se habían enviado unos documentos para que la Procuraduría les diera trámite a las recusaciones y hoy pasaron por encima de eso, pues hombre, yo pensaría que eso está es irregular”

Y añadió “lo deje las actas de la Corporación Autónoma Regional del Quindío le dije a los alcaldes que no tomáramos esa decisión porque hoy nosotros somos funcionarios públicos y vamos a estar aquí tres años y medio y no podemos dar esa papaya para que lleguen veedores y personas, que no están en el contexto político y que solamente quieren hacerle daño a un funcionario público y yo no esa papaya, y hoy, pues estamos a la espera de que va a suceder con todo este limbo jurídico que se ha generado en la CRQ!”

Líderes comunales, ediles y comunidad en general de la comuna 2 de Armenia solicitaron más rutas de buses y mayor cantidad de frecuencias para ese sector de la ciudad y que comunica con las clínicas, con la universidad del Quindío y con el Sena agropecuarios

Y es que el noticiero del mediodía de Caracol Radio Armenia lo originamos desde el Parador de buses de Puerto espejo en la comuna 2 al sur de Armenia, una comuna que es una de las más grandes que tiene la ciudad 56 barrios en compañía de los líderes comunales, ediles, comunidad en general y delegados de la alcaldía de Armenia, entre ellos el gerente de Amable James Castaño y el secretario de tránsito Daniel Jaime Castaño.

Uno de los temas que uno de los líderes nos ha consultado tiene que ver con la movilidad con el transporte con las rutas de los buses que transitan por esa zona al sur de Armenia

Rodrigo Ocampo López líder social de la comuna 2 expreso “Tenemos una problemática de transporte urbano, la ruta 34 y 36 esta ruta no está cubriendo el Sena a los estudiantes, están pagando cuatro pasajes, o sea, dos de ida, dos de regreso, las personas que necesitan transportarse a las clínicas de igual manera, primero le dan una vuelta por toda la ciudad a la ruta”

James Castaño, gerente de Amable por su parte manifestó Por aquí pasan tres rutas, la ruta número 4, la ruta número 22 y la ruta número 36, esas rutas hoy son operadas por Tinto y hoy estamos haciendo muchos esfuerzos para transformar esa flota en Sistema Estratégico de Transporte Público

Agregó “La parte operacional, es el segundo componente está el tema de rutas que es como lo que la gente, pues como más solicita, estamos prácticamente ya a punto de tener esa definición cuando yo te digo a punto es que si Dios me lo permite este fin de año vamos a tener el 60% de la ruta, no, el 100% sino el 60% cuando yo le estoy mencionando el 60% estamos hablando más o menos de 17 rutas que para este fin de año ya tendríamos definidas en el Sistema Estratégico de Transporte Público es decir, Armenia va a quedar por ahora digamos con dos sistemas una ruta que van a continuar en el Sistema Colectivo es decir en el que estamos hoy y otra ruta que estarán en el sistema estratégico.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍOAlertan por las dificultades para acceder a mano de obra para la ejecución del centro social en Calarcá, también implementarán una veeduría para revisar el proceso

Sumado a los inconvenientes que se han generado en el estadio de Calarcá para la construcción del centro social que ha impedido el avance correspondiente, ahora evidencian la complejidad para contratar mano de obra.

El secretario de Infraestructura del departamento, Rubén Darío Castillo afirmó que es un proyecto que tiene que arrancar la próxima semana tras lograr concertar todo el tema de diseño y licencia de construcción.

Explicó que los contratistas están en alistamiento para acceder al personal correspondiente con el fin de ejecutar las obras, sin embargo, advirtió que la dificultad se centra en que no ha sido fácil con la mano de obra.

En Armenia advierten de la necesidad de la actualización del plan de movilidad, el último es el del año 2010

Precisamente por eso fue establecido un convenio entre la alcaldía de Armenia y la Universidad del Quindío con el fin de actualizar el plan de movilidad con base a las necesidades que se tienen actualmente en la ciudad.

El secretario de Tránsito, Daniel Jaime Castaño advirtió que Armenia tenía un plan de movilidad del año 2010 cuando apenas había un registro de 21 mil vehículos, pero a 31 de diciembre del año 2023 la ciudad ya cuenta con 91 mil vehículos registrados.

Frente a lo anterior aseguró que es fundamental la actualización del plan de movilidad en el sentido de atender los requerimientos reales de la ciudad. Informó que esperan en el último trimestre del año sean entregados los resultados del estudio del plan de movilidad para establecer las intervenciones respectivas.

Al respecto el director de planeación institucional de la Universidad del Quindío, Cristian Camilo Orjuela dijo que avanzan satisfactoriamente con el estudio e incluso han implementado mesas de socialización con todos los involucrados para que sea un trabajo en conjunto.

En cuanto a los tiempos manifestó que están pendientes en el transcurso del mes entregar un diagnóstico preliminar y ya en lo que resta del año sería el producto final del plan maestro de movilidad.

La gobernación del Quindío por medio de la secretaría de Salud tiene todo dispuesto para unirse a la Jornada Nacional de intensificación de vacunación este sábado 24 de agosto, motivo por el que invita a los padres de familia y cuidadores, para que lleven a sus hijos menores de 5 años a recibir las vacunas de acuerdo con sus grupos de edad.

Hay 40 puntos ubicados en los 12 municipios del Quindío, a donde deben acudir con el carnet de vacunación, (si no cuenta con este, puede acercarse y será vacunado y su documento actualizado).

En el centro comercial Plaza flora se inició 4ta versión de la Feria Haciendo Eco por el Quindío que irá hasta el domingo 25 de agosto y ese día se llevará a cabo la carrera de obstáculos Eco Race desde las 6 de la mañana por la avenida centenario.

En el marco del Congreso Exportadores 2024, que se lleva a cabo Barranquilla se realiza la entrega de los galardones a los ganadores del Premio Nacional de Exportaciones 2024. Con el cual Analdex y PROCOLOMBIA reconocen el trabajo de los empresarios colombianos para exportar sus productos.

Una empresa del Quindío, cuya fabrica está ubicada en el municipio de La Tebaida fue una de las galardonadas, estamos hablando de Berhlan Colombia que ganó el primer lugar en la categoría Mediana empresa exportadora de Bienes. Marcela Berrio gerente de Berhlan fue la encargada de recibir la distinción en la capital del Atlántico.

En deportes, en el Torneo Dimayor de la B, el Deportes Quindío ganó 1 a 0 en condición de visitante a Orsomarso por la sexta fecha del campeonato, este lunes 26 de agosto el Deportes Quindío volverá a jugar a las 6 de la tarde en el estadio Centenario enfrentando a Bogotá.

De otro lado, Hoy hay fútbol de salón en Armenia, Caciques del Quindío categoría B enfrentara a las 8 de la noche en el coliseo del café al Club Deportivo Realeza de Soacha en el partido de vuelta de los cuartos de final del campeonato con entrada gratuita.

Jueves 22 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío