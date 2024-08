Jueves 22 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

ARMENIA

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El exfuncionario del gobierno de Álvaro Uribe, Bernardo Moreno Villegas se entregó a la Policía del Quindío por el escándalo de la ‘Yidispolítica’

El exsecretario de la Presidencia de la República durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe condenado por la denominada “YidisPolítica”, Bernardo Moreno se presentó en el comando de la Policía Quindío al norte de Armenia donde se hizo efectiva la orden de captura que pesaba en su contra.

La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 5 años y 7 meses de prisión contra Bernardo Moreno, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) durante el gobierno de Álvaro Uribe, por el delito de tráfico de influencias.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Los detalles los entregó el coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del Quindío quien manifestó que el exfuncionario fue dejado a disposición del juzgado 015 de Ejecución de Penas de la ciudad de Bogotá que era la autoridad que lo requería.

Cuando se conoció de la condena el expresidente Álvaro Uribe en su cuenta de X expresó: “Bernardo Moreno, hombre correcto, no se ha robado un peso. Lo condenan porque supuestamente intrigó nombramientos, no obstante que los nominadores negaron haber recibido la presión”.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Sigue la polémica por el proceso de elección de director en la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, el asesor jurídico de la entidad le salió al paso a las declaraciones de la ministra de ambiente que cuestionó todo el proceso

Juan Bernardo Cardona Bedoya abogado de la CRQ fue claro en manifestar que “respecto al pronunciamiento efectuado por la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible hay que hacer claridad como lo puede verificar cualquier ciudadano que no es cierto como lo indica la funcionaria que la ministra o algún delegado de la misma se hubiera retirado de la sesión ordinaria del Consejo Directivo de la CRQ realizado el día 15 de agosto de 2024 y ello no es cierto porque nunca asistió ni la señora ministra ni su delegada de lo cual no sólo obra constancia en el acta de dichas de dicha sesión, sino también en los audios de la misma e inclusive obra escrito enviado por su delegada en el cual indica que no asistirá a la sesión a realizarse en la fecha indicada

Agrega el abogado que “no deja de preocupar ese tipo de aseveraciones, además la premisa que en medio del video lanza la señora ministra desde el punto de vista jurídico evidencia desconocimiento de los estatutos de la Corporación Autónoma Regional del Quindío pues respecto a una presunta falta de quórum para deliberar y decidir de una lectura del artículo 32 de dichos estatutos se determina pues así se indica inclusive de forma textual que se requiere de la mitad más uno de los miembros del Consejo Directivo para sesionar lo que evidentemente se dio cumplimiento en la sesión del 15 de agosto toda vez que en la misma previo a que algunos de los consejeros se retiraran de esta, estuvieron presentes hasta finalizar la sesión 6 de los 11 miembros de este cuerpo colegiado”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Precisamente los Integrantes del Consejo Directivo de la CRQ rechazan los señalamientos de la Ministra sobre procedimiento de elección de director encargado Armenia, Quindío.

Indican que “Como consejeros de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, rechazamos de manera vehemente las declaraciones desafortunadas realizadas por la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Dra. Susana Muhamad González, respecto a la situación administrativa que atraviesa la entidad en mención.

En el comunicado señalan “Las declaraciones realizadas por la señora Ministra carecen de veracidad y sustento jurídico, demostrando con ello que ha recibido versiones equivocadas de quienes le quieren hacer daño a la entidad y al pueblo quindiano, sin consideración de la verdad de los hechos. Es la actuación de terceros, y no la de los consejeros, la que tiene hoy a la entidad sumida en una parálisis administrativa, que le hace daño al ejercicio de la función pública, a la protección de los elementos naturales del territorio y a la gestión ambiental que le compete a la Corporación Autónoma del Quindío (CRQ).

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Autoridades en Armenia advierten que las altas temperaturas aumentan el riesgo de incendios de cobertura vegetal, a la fecha se han registrado 45 casos

La situación más apremiante tiene que ver con las mal llamadas quemas controladas en las que muchas son provocadas por habitantes en condición de calle.

El secretario de Gobierno de la ciudad, Andrés Buitrago llamó la atención de la comunidad en general para establecer una buena disposición de los residuos sólidos precisamente para evitar las emergencias en los diferentes puntos de la capital quindiana.

En general el funcionario entregó un balance sobre los incendios que a la fecha son 144 casos entre esos los estructurales, vehiculares y de cobertura vegetal. Reconoció que el último es el de mayor demanda por las condiciones climáticas actuales por eso advirtió que se han registrado 57 conflagraciones de basuras.

Envío un llamado a la ciudadanía para ser responsables sobre el tema de disposición de los residuos sólidos entendiendo que su mala disposición puede desencadenar en emergencias.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Los proyectos como foto multas y el empréstito serán el epicentro de las sesiones extraordinarias en el Concejo Municipal de Armenia

En el mes de junio el Tribunal Administrativo del Quindío invalidó el acuerdo que buscaba implementar las foto multas, tras haber sido aprobado en el Concejo de la ciudad.

Nuevamente será presentado para debate el polémico proyecto que consiste en la concesión de algunos de los servicios de tránsito donde incluye las cámaras de foto detección que estarían ubicadas en los puntos críticos en materia de accidentalidad y que permitirían detectar las infracciones a las normas de Tránsito.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El alcalde de la capital quindiana, James Padilla fue claro que esta iniciativa es clave para generar orden respecto a la movilidad. Evidenció las problemáticas que se viven actualmente en cuanto al mal parqueo y conductores que transitan sin la debida documentación.

También reconoció que es clave el empréstito para lograr ejecutar obras importantes para fomentar el desarrollo de la ciudad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El presidente del Concejo de la ciudad, Juan Camilo Tabares Aseguró que sin duda el proyecto que más llama la atención tiene que ver con el tema de la secretaría de Tránsito por eso afirmó que es fundamental las claridades por parte de la administración municipal.

Así mismo dio a conocer que con el Empréstito ya lo devolvió en una oportunidad por la falta de estudios y ahora no será por 200 mil millones de pesos sino por 150 mil millones.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La líder ambientalista de la fundación eco Génova Viviana Viera denunció que en lo alto de la cordillera del Quindío en zona rural de Génova límites con el norte del valle del cauca se viene presentando la fumigación de los cultivos de aguacate Hass a través de drones lo que está impactando no solo en el medio ambiente sino en los polinizadores, llamó la atención no solo de la autoridad ambiental del Quindío sino de las autoridades nacionales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Thor, el perro policía del Quindío que es clave en el hallazgo de estupefacientes

Frente al decomiso de estupefacientes en vías del departamento, las autoridades han contado con el apoyo invaluable de Thor que es el perro antinarcóticos de la policía de carabineros del departamento.

El comandante de la Policía, Coronel Luis Fernando Atuesta exaltó las bondades del canino que han permitido la lucha frontal contra el tráfico de estupefacientes que es el principal generador de otros delitos en el Quindío. Fue enfático en decir que el perro es muy bien entrenado y que cuenta con todas las condiciones que permitan también su bienestar.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Cámara de comercio de Armenia y del Quindío y la Junta de comerciantes de Barcelona como organizadores de este evento entregan reporte exitoso del festival. Según el observatorio de la Cámara de Comercio este año las ventas por parte de los expositores del Festival fueron de $131 millones duplicando las del período anterior.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, acompañado por el equipo de la secretaría de Infraestructura, realizó un recorrido por varias zonas del municipio de Calarcá: Pradera Alta, barrios Simón Bolívar y La Virginia. La visita tuvo como objetivo supervisar los avances del programa Convenios Solidarios, que se está implementando en el departamento.

Gracias a este novedoso modelo, ya son 30 las veredas intervenidas en los 12 municipios por parte del Gobierno del Quindío, donde se vienen ejecutando vigas cintas y tramos en concretos con la mano de obra aportada por la misma comunidad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Este domingo 25 de agosto, la Comisión Nacional del Servicio Civil - - y la Universidad Libre, realizarán la aplicación de pruebas escritas de competencias funcionales y comportamentales a 54.695 aspirantes que superaron la etapa de verificación de requisitos mínimos del proceso de selección de la Aeronáutica Civil, Aerocivil - primera fase, a través del cual se ofertan 998 vacantes. Esta jornada se llevará a cabo en 69 instituciones educativas de 27 ciudades del país: entre ellas la ciudad de Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Alcalde de Armenia advirtió que el recurso hídrico necesario para el llenado de las piscinas del escenario deportivo de Proyecta es equivalente a 250 carro tanques

Recordemos que desde Proyecta Quindío evidenciaron la dificultad para el llenado de las piscinas por parte de Empresas Públicas de Armenia lo que podría retrasar el avance de las obras.

Sobre la situación consultamos al alcalde de la ciudad, James Padilla quien advirtió que los cerca de 3 mil metros cúbicos que requieren para el llenado equivale a 250 carro tanques llenos de agua.

Fue claro que lo anterior significa el desabastecimiento de la línea de acueducto para Armenia, sin embargo, dijo que es el más interesado en el buen desarrollo de los juegos nacionales de la juventud.

Dio a conocer que ya entabló conversación con Proyecta sobre cómo tiene que darse el proceso entendiendo que el llenado debe ser paulatino.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Seis aprendices del Sena regional Quindío viajarán a Estados Unidos para fortalecer sus conocimientos en el inglés y el cacao de origen

Precisamente para Estados Unidos viajarán aprendices del programa de Tecnología en Gestión Agro empresarial con el objetivo de profundizar sus conocimientos en materia de análisis químico y microbiológico del grano de cacao origen Quindío.

Otros aprendices del programa de Análisis y desarrollo de Software también viajarán junto a otros 57 aprendices del resto del país donde todos forman parte del Segundo Semillero SENA.

Cada uno cuenta con una beca completa que cubre gastos de matrícula, hospedaje, alimentación, VISA y transporte gracias a un convenio entre el SENA y la Fundación Amigos de Fullbright.

Con el lema “el parque también es mío” la junta cívica del parque de Los Fundadores de Armenia lanzó esta campaña que busca mantener, preservar y recuperar este pulmón verde que tiene el norte de la ciudad y con el que pretenden que las empresas privadas y las personas se sumen para el cuidado de todos los espacios del tradicional parque.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, el próximo 8 de septiembre, la ciudad se convertirá en el escenario de una importante iniciativa de bienestar emocional. La Clínica de Salud Mental, en colaboración con la Alcaldía de Armenia y sus respectivas secretarías de Educación y Salud, además de Red Salud Armenia, llevará a cabo una significativa Carrera por la Salud Mental.

Este evento tiene como objetivo primordial involucrar a 800 estudiantes de las instituciones educativas oficiales, quienes han sido priorizados para participar y beneficiarse de esta actividad integral.

La Carrera por la Salud Mental busca, no solo promover un estilo de vida saludable a través del deporte, sino también abordar de manera proactiva las problemáticas relacionadas con la salud mental.

Por su parte, Liliana Salazar, gerente de la Clínica de Salud Mental, subrayó los objetivos de la carrera: “La Carrera por la Salud Mental tiene dos metas fundamentales: primero, promocionar la salud mental y segundo, desestigmatizar la enfermedad mental. Queremos transmitir el mensaje de que tener una enfermedad mental es tan válida como cualquier otra condición de salud, y que buscar ayuda en el momento adecuado es esencial”.

Miércoles 21 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío