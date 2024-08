Tunja tendrá un Punto de Abastecimiento Solidario para población vulnerable de la ciudad

Tunja

Dentro de los $ 500 mil millones que invertirá el Departamento de Prosperidad Social (DPS) en Colombia para la construcción de Puntos de Abastecimiento Solidario (PAS), Tunja será una de las ciudades que contará con este espacio. El DPS lanzó la convocatoria, la Alcaldía Municipal aplicó y finalmente fue seleccionada. ¿Pero qué son los PAS y para qué funcionará el de la capital de los boyacenses? Aquí les contamos.

El PAS es una plataforma diseñada para ofrecer acceso a productos esenciales como alimentos y bienes básicos de manera directa, eliminando intermediarios y favoreciendo a pequeños productores locales, de acuerdo a los términos y condiciones que expuso el DPS en su convocatoria dirigida a los entes territoriales. Su enfoque se centra en fortalecer la economía solidaria, permitiendo que los agricultores y microempresarios comercialicen sus productos de manera justa, asegurando precios accesibles para los consumidores y promoviendo el desarrollo económico local, es decir, es una plaza de mercado.

Entre los espacios que tendrá el PAS, se incluyen:

• Locales para rentar y buscar sostenibilidad por parte de la coadministración de la Alcaldía de Tunja.

• Comedor comunitario y/u olla comunitaria, subsidiada durante 6 meses por el Ministerio de Igualdad, mientras se activan las cadenas productivas que permitan su sostenibilidad en el tiempo.

• Área administrativa y de servicios.

• Centro de acopio de productos de primera necesidad que tendrán por objeto, con ayuda del Estado, ofrecer productos de primera necesidad de la canasta familiar, a unos precios más bajos que los precios comercialmente existentes, destinado a los habitantes catalogados en pobreza extrema y pobreza.

• Área multipropósito que puede ser usada para ferias artesanales y demás necesidades de la comunidad.

• Área para suministro de bienestarina generada con productos de la región y acompañada por el Icbf.

Además, el Punto de Abastecimiento Solidario contará con zonas de almacenamiento adecuadas para mantener los productos en óptimas condiciones y asegurar su distribución eficiente.

¿Y por qué aplicó el Municipio de Tunja? En Caracol Radio, el director del Departamento Administrativo de Planeación Territorial de Tunja, Gabriel Hernández, dijo que “los concejales nos preguntaron si íbamos a participar y el alcalde (Mikhail Krasnov) habló con el director del DPS (Gustavo Bolívar)”.

Pues este PAS va a estar ubicado en la parte centro oriental de Tunja, cerca al Batallón Simón Bolívar, cumpliendo con el predio esté confluido por vías arteriales. “Fue un terreno cedido a partir de un desenglobe de una propiedad horizontal, producto de las cargas y beneficios que se generaron, el lote está prácticamente nuevo, tiene todos los servicios públicos”, precisó Hernández.

¿Y cuánto se debe invertir? Dice el director del Departamento Administrativo de Planeación Territorial de Tunja, el DPS no les pide ninguna inversión en el predio. “Ellos tienen unos proyectos tipo, los cuales se ajustan de acuerdo al área del predio, por lo que únicamente se requerirían estudios y diseños preliminares, y lo que entiendo es que eso lo cubre Prosperidad Social”.

Lo que sí deben hacer es brindar un acompañamiento y permitir el funcionamiento continuo del PAS, es decir, la Administración Municipal será coadministradora. Hasta el momento, no les han definido fechas puntuales de instalación y apertura de este punto.

Genera un interrogante la aceptación de esta postulación de Tunja, porque el DPS tenía como requisito estar incluido en el grupo de territorios priorizados del Programa PAS, y dentro de la propia relación que publicó en los términos y condiciones de la convocatoria, no aparecía ni el departamento de Boyacá y tampoco la ciudad.

En la imagen se puede ver que pasa de Bolívar a Caquetá. No aparece relacionado Boyacá y tampoco Tunja Ampliar

Y aquí están los requisitos, en los que indicaban que debían estar dentro de ese listado Ampliar

¿Y qué dicen en las plazas de mercado de la ciudad?

José Eduardo Muñoz García, comerciante de la plaza de mercado del sur, indicó en Caracol Radio que “no lo vemos viable, porque nosotros tenemos la mejor plaza del oriente colombiano, y no sabemos por qué realmente no se le da la importancia que tiene. Acá tenemos tres plazas: la del sur, la del norte y la del occidente. Crear otro punto de abastecimiento y en ese sitio que se tiene establecido, es saturar lo que tenemos y quitarle un poquito de competencia y de viabilidad a la gente que trabaja en las plazas, que son más o menos 2 mil familias, que tienen su puesto, entonces eso crearía un impacto social”. Por eso, quieren discutir este tema con la Alcaldía de Tunja porque no ven que sea lo adecuado.

Eso sí celebran el enfoque social del programa, pero también dicen que podría haberse ejecutado en los salones comunales, para llegar a quienes realmente necesitan esas raciones de alimentos.

“En vez de estar donando lotes para tener una nueva plaza, el alcalde debe invertir en las tres plazas de la ciudad, que son sumamente económicas, a donde van a comercializar los estratos 1, 2 y 3”, José Muñoz, comerciante de la plaza de mercado del sur —

Por otra parte, advirtió que el proyecto no deja en claro qué personas van a ocupar los puestos de abastecimiento y cómo los van a entregar, por lo que desconocen si va a ser a asociaciones o cooperativas de Tunja.