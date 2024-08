Presidente de Cartagena revela por qué eligieron a Sebastián Viera como entrenador

Real Cartagena anunció a Sebastián Viera como nuevo entrenador del equipo, una decisión que ha tomado por sorpresa a más de un aficionado, que creía el DT sería alguien con mayor recorrido en el banquillo.

Viera, exjugador e ídolo del Junior de Barranquilla, ha sido uno de los jugadores extranjeros con mejor desempeño en el fútbol colombiano, sin embargo, hace pocos días recibió la titulación que lo acredita como director técnico, por lo que el cuadro cartagenero será su primera experiencia como DT.

Ante esta situación, el presidente del Real Cartagena, Renato Damiani, estuvo en el programa ‘El Alargue’ de Caracol Radio este jueves 22 de agosto, donde reveló las razones de la elección de Viera como entrenador, además de referirse a qué decisión tomarían si el equipo no logra el ascenso esta temporada.

¿Por qué Viera?: “Se hicieron análisis de varias hojas de vida, el Real es un equipo atractivo para varias personas, se quería algo diferente, algo nuevo, es una apuesta para todos, para patrocinadores, directivos, incluso para Sebastián, que estaba bien con sus proyectos, a él le pareció interesante el reto, había un tema familiar que venían conversando, me refiero al padre de Sebastián, que era dirigir un equipo juntos, ellos pueden fomentar la motivación en el equipo para lograr el ascenso”.

Sorpresa en la hinchada: “Él fue muy sincero en decir que si fuera hincha tendría preocupación, pero el tiempo nos dará la razón en si se tomó o no una buena decisión, todos confiamos en su conocimiento y experiencia, en apoyo con su padre, sacarán adelante este proyecto”.

La salida de Alberto Suárez: “La verdad nosotros podíamos darle un mayor margen de espera, pero uno entiende al hincha del Real Cartagena, son doce años de sufrimiento y tristezas, cuando se pierde de local ante un rival directo el dolor es doble, el comportamiento del público te lleva a tomar ciertas decisiones, uno no sabe qué podía pasarle al profesor, él dijo que si considerábamos que con su salida iba a mejorar el equipo, se iba”.

Los refuerzos de este semestre: “Las contrataciones han rendido como lo hemos esperado, quizá en otro momento habría dicho que no, pero yo como he dicho, los jugadores han rendido, han anotado goles, una de las preocupaciones nuestras era la falta de gol en el primer torneo y lo que trajimos para solucionarlo, está funcionando”.

Si no se logra el ascenso, ¿se va Viera?: “Sebastián Viera firmó hasta diciembre, no es el momento para pensar en un nuevo proyecto, en caso de no cumplir el objetivo, veremos y en ese momento nos sentaremos a hablar para tomar la mejor decisión”.

La influencia del alcalde: “El alcalde, más que mandar, ha confesado ser hincha, en años anteriores fue vinculado con el equipo, fue gerente deportivo, siempre ha apoyado al equipo, hablamos con una persona que es seguidor del equipo, claro que sus opiniones son importantes, pero todo ha sido consensuado”.