Vladimir revela la razón por la que salió de Junior: “Quería quedarme por el centenario”

Vladimir Hernández llegó a Independiente Santa Fe como uno de los grandes refuerzos del conjunto ‘cardenal’ tras el subcampeonato obtenido en el primer semestre del 2024, el cuadro capitalino apuesta de esta manera por la experiencia del jugador, referente del Junior de Barranquilla, que será además el ‘10′ del león.

El ex ‘tiburón’, ya entrena con el cuadro ‘cardenal’ y fue uno de los invitados en ‘El Alargue’ de Caracol Radio, donde hablo sobre su llegada a la capital y la razón por la que salió en Junior de Barranquilla.

La expulsión de Roldán a Advíncula: “Si la falta es muy grave, es expulsión, no hay nada que hacer, tenemos a Roldán que es un árbitro que nos ha representado durante mucho tiempo y lo ha hecho bastante bien, tomó la decisión y estuvo bien”.

¿Por qué el dorsal 10?: “Yo siempre había usado la ‘16′ en donde estuve, pero esa ya la tenía Daniel, un jugador muy querido acá en la institución y bueno, había otros números, pero no me convencían, pedí la ‘10′ entonces”.

Portará el dorsal del ídolo de Santa Fe: “Sí, a Omar Pérez le recogía balones en Junior, tuve la fortuna después con el tiempo de conocerlo, tenía 16 años cuando era recoge bolas, él es una calidad de persona, ahí nos seguimos por redes sociales, espero poder darle alegrías a la institución”.

Su rol en el equipo: “Yo creo que el profe tiene una idea bastante clara, una idea con un cinco, tres volantes, dos atacantes, lo que me ha comentado es que sea un jugador libre, poder tirar paredes con los jugadores y generar opciones de gol”.

Llegar a otro grande: “Muy contento de llegar a un equipo grande como Santa Fe, después de tener una carrera larga como la que he tenido, es muy bueno saber que equipos grandes se fijan en uno después de tantos años de trayectoria, lo que más queremos es que seamos un equipo unido”.

La experiencia dentro del terreno de juego: “Siempre hay que correr y luchar, pero la experiencia te da eso, uno se ubica mejor, sabe en donde encontrar los espacios libres, uno igual debe dar lo mejor en todo momento, como uno entrena, juega y los entrenamientos en Santa Fe han sido llenos de intensidad”.

Su salida de Junior: “Primero llegué por año y medio, se me cumplió el contrato, tenía la posibilidad de estar seis meses más, yo le dije a mi representante que quería quedarme ese tiempo por el centenario, pero bueno, tomé la decisión de no seguir porque quería tomar otro aire, no tuve mucha oportunidad en el semestre y llegué a Santa Fe, aún tengo mucho para dar”.

Top goles: “Hay muchos recuerdos y mucha historia, soy un jugador bajito, pero yo igual voy y salto, quizá he ganado una que otra, en mi carrera tengo como cuatro o cinco goles de cabeza. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de hacer bonitos goles, ahí tengo un top 3 que nunca voy a olvidar, el gol que le hice de chilena a Cali, el que le hago al América con Nacional y el de chilena con Santos”.

Su origen y las oportunidades allí: “A la gente en Arauca le gusta mucho la ganadería, pero hay muchos jóvenes y niños que tienen el sueño de salir al fútbol profesional, no es fácil, es una ciudad que siempre está relacionada con en el tema de la violencia, ha sido difícil para los niños”.