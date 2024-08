Madre colombiana pide visa a EE.UU. para encontrarse con hijo que sufrió grave accidente

El pasado 3 de agosto, Jose Andrés Tabares Vargas, un joven colombiano de 26 años, se encontraba compartiendo con sus amigos en el lago Wylie en Carolina del Sur.

Tras lanzarse de clavado, sin percatarse de la poca profundidad del lago Tabares sufrió una fractura en su columna vertebral, que en este momento lo mantiene hospitalizado en el centro médico Atrium Health Carolinas en Charlotte, Carolina del Norte.

De acuerdo con el personal médico solo existe un 10% de probabilidades de que Tabares vuelva a caminar, mientras permanece inmóvil y entubado.

Su madre, Elizabeth Vargas, quien reside en Italia, pide ayuda a Estados Unidos para que le permitan entrar a territorio norteamericano para acompañar a su hijo quien no tiene familia en el país.

“Inmediatamente a mí me avisaron del accidente, fui a la embajada en Italia, pero me negaron la visa. Estoy pidiendo una visa de emergencia porque mi hijo está completamente paralizado, no puede mover ni los dedos para llamar a una enfermera. No puede hablar, lo único que tiene abierto son los ojos. Él necesita de mí”, explicó la madre de Jose Andrés.

Trasladar a Jose Andrés de Estados Unidos a Italia en un avión médico le costaría a su familia alrededor de 100 mil dólares por lo que su familia sigue recogiendo fondos para costear su tratamiento médico, pero además le piden ayuda al gobierno estadounidense para encontrarse con Jose Andrés.