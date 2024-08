La Clínica Medilaser en Boyacá fortalece su servicio cardiovascular y se expande en Tunja

Tunja

El Doctor Edgar Vargas, gerente de la Clínica Medilaser, ha anunciado la implementación de importantes acciones para mejorar y ampliar los servicios de atención en esta clínica, que se ha especializado en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. El Dr. Vargas destacó los avances realizados en la inauguración de una nueva unidad de hemodinamia, la cual ha logrado una alta demanda desde su apertura en febrero.

“El objetivo de abrir esta segunda unidad de hemodinamia era responder a una demanda muy alta que teníamos. Esto nos ha permitido ponernos al día y brindar a más usuarios el acceso a servicios especializados,” explicó el Dr. Vargas. La unidad se centra en el diagnóstico y tratamiento de patologías cardiovasculares, incluyendo infartos, así como en el tratamiento de problemas neurovasculares y enfermedades vasculares en extremidades. Gracias a la incorporación de tecnología de última generación y la ampliación del equipo médico, la clínica ha mejorado significativamente la calidad de su atención.

El Dr. Vargas también señaló que aproximadamente el 50-60% de los pacientes que llegan a Medilaser lo hacen por patologías relacionadas con el corazón, lo que ha llevado a la clínica a convertirse en un referente en el área cardiovascular en Boyacá. “Aunque atendemos una variedad de otras patologías, nuestro enfoque principal ha sido en lo cardiovascular,” añadió.

“Principalmente nos enfocamos en adultos, pero estamos viendo un aumento en la incidencia de infartos en personas más jóvenes, debido a hábitos de vida poco saludables como la mala alimentación, falta de ejercicio, y estrés. Tenemos pacientes infartados de tan solo 22-24 años, algo que hace 10 años no se veía. Este es un tema preocupante que podría convertirse en un problema de salud pública.

Por otro lado, el gerente de Medilaser habló sobre el proyecto de expansión que incluye la construcción de una nueva torre en Tunja, la cual estará enfocada en aumentar la capacidad hospitalaria, fortalecer el área de cirugía y mejorar los servicios materno-infantiles y pediátricos. Sin embargo, la ejecución del proyecto ha enfrentado retrasos debido a la situación financiera del sector salud, especialmente por la recuperación de cartera de las EPS.

A pesar de la incertidumbre generada por las intervenciones recientes en varias EPS del país, el Dr. Vargas asegura que la clínica ha logrado mantener acuerdos importantes que han permitido continuar con sus operaciones sin mayores contratiempos. “Hemos visto una recuperación en la confianza y los recursos han comenzado a fluir nuevamente,” comentó.

El Dr. Vargas también hizo un llamado a la comunidad para utilizar de manera racional los servicios de urgencias, destacando que, aunque se ha observado un incremento en la demanda de estos servicios, muchos de los casos no corresponden a verdaderas urgencias. “Es importante que no se saturen las urgencias con casos que no lo ameritan, ya que esto podría afectar a quienes realmente necesitan atención urgente,” concluyó.