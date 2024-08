Iñigo Pérez, Técnico del Rayo Vallecano, habló sobre James Rodríguez, esto dijo

El futuro de James Rodríguez sigue sin resolverse, en las últimas horas el interés del Rayo Vallecano sigue creciendo, y con el cierre del mercado de pases el próximo 31 de agosto, ambas partes esperan llegar a un acuerdo pronto.

La escuadra española jugará este sábado la segunda fecha de la liga española cuando visite al Getafe, ambos equipos madrileños, y en la previa del partido, el entrenador del Rayo fue cuestionado sobre el futuro de James Rodríguez.

En las últimas horas, el periodista de ‘El Chiringuito’, Edu Aguirre, confirmó que el colombiano estaría muy cerca de concretar un acuerdo con el equipo, razón por la que la expectativa sobre el posible fichaje ha ido generando tema de conversación tanto en Colombia como en España.

Cabe recordar que no sería la primera vez que James Rodríguez juegue en España, pues tras el Mundial de 2014, el colombiano fue fichado por el Real Madrid, donde vivió su mejor momento en un club y a su vez, empezó su declive.

Tras ser el mejor jugador de la Copa América, el ‘10′ cafetero rescindió su contrato con el São Paulo de Brasil, donde su entrenador, Luis Zubeldía, no logró otorgarle la confianza al colombiano para explotar su talento.

En caso de concretarse la llegada de James al Rayo Vallecano, este sería el tercer colombiano en defender la camisa del equipo de Vallecas, tras el paso de Johan Mojica y el más reciente de Radamel Falcao.

Palabras del entrenador del Rayo sobre James

“Espero que entendáis que no puedo hablar de jugadores que no están, pero entiendo el revuelo mediático que se ha generado, es un jugador muy importante en el mundo del fútbol, lo demostró en la Copa América, no puedo ir más allá, pero no tengo más información de la que puedan tener ustedes, James es un jugador muy relevante a nivel futbolístico y a nivel mundial”.