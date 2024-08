El testigo de Daily Cop herido en Medellín fue traslado a una cárcel

Medellín

La Policía Metropolitana mediante un comunicado oficial informó que el pasado 22 de agosto se registró una riña entre dos privados de la libertad que permanecían en la estación de Policía de Belén Altavista, suroccidente de Medellín. Uno de ellos quedó lesionado con arma cortopunzante y se trata de Omar Hernández, quien es un testigo en el caso Daily Cop, captadora de dinero mediante criptomonedas y que hace parte de la investigación por supuesta financiación a la campaña de 2022 del actual presidente Gustavo Petro .

Al respecto, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez se refirió al caso e indicó que el señor Omar ya fue trasladado a la cárcel Pedregal de la capital antioqueña.

" No, la policía es la que debe pronunciarse sobre el hecho y que investigue realmente cuáles son las causales. Yo no me atrevería a dar una conclusión de qué fue lo que terminó pasando ahí. Lo cierto es que esta persona resultó herida, está investigado por delitos muy graves”.

El mandatario también dijo que las autoridades deben protegerlo y garantizarle su seguridad , además que se indique que fue lo que realmente ocurrió.