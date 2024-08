Alcalde de Medellín fue notificado sobre el desmonte del 50% de su esquema de seguridad

Medellin

El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez informó que ya fue notificado del desmonte del 50% de su esquema de seguridad por parte de la UNP. Explicó que se trata del número de hombres y vehículos, lo que fue rechazado por el mandatario.

Recalcó que pese a ello seguirá denunciando los hechos de corrupción de la anterior administración cercana al presidente Petro. Ante esto manifestó que “yo veré como me cuido y a mi familia”. Y agregó que es una manera de amenazar a la oposición.

“Mientras a los líderes de la oposición en Colombia nos tratan de amenazar desmontando esquemas de seguridad, eso sí, a los peores criminales les refuerzan los esquemas de seguridad y les dan además licencia para delinquir”, manifestó.

El mandatario, además, cuestionó que si esta situación, es decir, el desmonte del esquema de seguridad le hubiera pasado al presidente Petro cómo hubiera reaccionado, pero también responsabilizó al presidente sobre alguna situación que le ocurra.

“Y yo sí quiero dejar constancia de que, si le pasa a algo a nuestra familia o a mí, es responsabilidad del gobierno Petro y el presidente Petro en propiedad. Y yo no me voy a quedar callado. Y yo le digo una cosa al presidente Petro. Un país se gobierna para todos. No solo para los que votaron por él o para los que están de acuerdo con él en todo”.

El mandatario por seguridad no detalló cuántos escoltas ni vehículos le retiraron; sin embargo, insistió en que ahora él revisará la situación y se garantizará la seguridad por cuenta propia.

Ingrese a nuestro WhatsApp y entérese de todas las noticias de Colombia y del mundo al instante: https://whatsapp.com/channel/0029Va4QonQG8l57KtMXcE29