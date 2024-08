Alcalde Federico Gutiérrez asegura que no tiene conflicto de interés para hablar sobre ISA

Medellín, Antioquia

A través de sus redes sociales, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, respondió a los cuestionamientos sobre su supuesto conflicto de interés para hablar sobre ISA.

Y es que la señora Catalina Gutiérrez Zuluaga, trabaja como directora de Acompañamiento al Trabajo en Internexa, Filial de ISA, por lo que el presidente Gustavo Petro, cuestionó ese supuesto conflicto que tendría el mandatario distrital.

“La intervención del alcalde en los asuntos de ISA ¿no es un conflicto de interés, ya que su hermana tiene un alto cargo en esa empresa?”, se lee en las redes sociales del presidente Petro.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, respondió y aseguró que no está inmerso en ningún conflicto de interés.

“Lamento corregirlo, Presidente Petro. Mi hermana no trabaja en ISA, trabaja en una de sus filiales hace muchos años y no, no existe ningún tipo de conflicto de interés. Créame, que de existir, sería el primero en declararlo. No somos nosotros quienes hemos actuado al margen de la Ley a lo largo de nuestras vidas. Celebro que le dé importancia a este tema. Qué bueno sería que sus nombramientos sí se basaran en criterios de ética y capacidad, porque sus delegados en la junta nombraron como presidente de ISA a un cuestionado funcionario”, respondió el mandatario distrital.

En ese mismo trino, Gutiérrez también le dijo al presidente que lo reconoce como máxima autoridad de todos los colombianos pero que lamenta que solo gobierne para algunos ciudadanos. Y finalizó exponiendo los argumentos por los que considera necesaria la venta de las acciones que tiene EPM en TIGO UNE.