Marcelo Gallardo desmiente haber contactado a James Rodríguez

La novela James Rodríguez - River Plate finalizó un día después de haberse comenzado, a la negativa hecha por el presidente del club, Jorge Brito, se sumó la del director técnico, Marcelo Gallardo, de quien se decía había llamado directamente al volante colombiano.

En la rueda de prensa posterior al partido de Copa Libertadores entre River y Talleres de Córdoba, donde el Millonario se impuso 2-1 con un gol de Miguel Ángel Borja, sellando su clasificación a los cuartos de final del certamen, el Muñeco fue preguntando directamente por el 10 de la Selección Colombia.

Ante la pregunta de Paulo Filippini de Radio Mitre, medio de donde surgió todo el rumor, sobre si había tenido contacto con James Rodríguez y si este era una posibilidad real para reforzar el plantel, Gallardo respondió con un fulminante “no”.

⚪️🔴 Al igual que lo hizo hoy más temprano el presidente de River Plate, Jorge Brito, Marcelo Gallardo, técnico del equipo, desmintió cualquier contacto con James Rodríguez. pic.twitter.com/EJhbp94OFn — Cristian Pinzón (@Crispinllos) August 22, 2024

Antes de ello, en la misma conferencia de prensa, Gallardo había dicho que quería “bajarle la espuma” a lo que se había generado en el último día, respecto a la posibilidad de seguirse reforzando para el presente semestre.

“No hay una búsqueda de algo específico. Voy a bajarle un poco la espuma de todas las cosas que han dicho en las últimas 24 horas. Entiendo que nosotros hemos podido puntualizar en el mercado con jugadores de mucha jerarquía importantes, pero a partir de ahí también se hizo una bola que no tiene sentido, como que nosotros íbamos a salir por un montón de cosas que no. Lamento decirles eso, pero no es así. A partir de ahora lo que queremos es conformar el mejor plantel posible para competir en los frentes que tenemos””, declaró Gallardo.

¿Cuál era el rumor original?

El periodista Gabriel Anello, de Radio Mitre, había asegurado el pasado lunes que James Rodríguez, tras hablar por télefono con Marcelo Gallardo, estaba muy cerca de convertirse en nuevo jugador de River Plate. Incluso agregó que este mismo jueves el volante colombiano estaría aterrizando en Buenos Aires para presentar exámenes médicos.

Con la posibilidad de River descartada, Rayo Vallecano se perfila como la principal opción de James en el presente mercado de pases. El volante cucuteño estaría muy cerca de volver a Madrid, según han informado periodistas locales en las últimas horas.