Junior y Millonarios igualaron antirécord colombiano en Copa Libertadores

Mucho qué pensar respecto al nivel internacional de los equipos colombianos. A pesar de que la Selección cumplió con una excelente actuación de la Copa América 2024, certamen en el que terminó subcampeón, los clubes no lograron refrendar dicho rendimiento en el torneo más importante de este lado del mundo: la Copa Libertadores.

Para la edición de este año se clasificaron de manera directa Millonarios y Junior de Barranquilla por haber sido campeones de Liga en el primer y segundo semestre, respectivamente. Entretanto, Águilas Doradas y Atlético Nacional se metieron a fase previa, motivo por el cual debían ganar sus llaves para avanzar a la fase de grupos.

Pues bien, el desempeño fue desalentador. Águilas se despidió en segunda fase previa al empatar a cero en el global con RB Bragantino y posteriormente perder en los penales; por su parte, Nacional, en la misma instancia, quedó eliminado gracias a un abultado 4-0 en el global (de local fue apaleado 0-3).

La historia no cambió en fase de grupos. Millonarios no logró ganar en El Campín para luego terminar siendo colero del Grupo E; del otro lado, Junior ilusionó. Si bien no ganó un solo partido en el Metropolitano, en condición de visitante hizo lo propio y finalizó primero del Grupo D. Ahora bien, en octavos de final lo despachó el Colo-Colo de Chile al vencerlo en los duelos de ida (1-0) y vuelta (1-2).

Concluyó entonces una edición más de la Libertadores en la cual los equipos colombianos no lograron destacar y el balance reciente preocupa, pues se trata de una terrible racha que va año tras año y parece no tener solución.

Antirécord colombiano en Copa Libertadores

La edición 2024 de la Copa Libertadores dejó un flojísimo balance para los equipos nacionales, llegando al punto de igualar un antirécord que no se veía desde hace tres años. Y es que tanto Millonarios como Junior no pudieron triunfar en sus respectivos estadios a lo largo del certamen en la fase de grupos, situación que ocurrió por última vez en 2021 con Independiente Santa Fe y, curiosamente, el mismo Junior.

En esta oportunidad, el azul capitalino empató en El Campín de Bogotá con Flamengo (1-1), Bolívar (1-1) y Palestino (1-1), mientras que el elenco barranquillero igualó en el Metropolitano con Universitario (1-1), Liga de Quito (1-1) y Botafogo (0-0). Incluso en octavos volvió a ceder y terminó perdiendo 1-2 con Colo-Colo. Flojos tres puntos para cada uno.

Del otro lado, está la edición de hace tres años, cuando cardenales y rojiblancos compartieron el Grupo B. Vale hacer la aclaración que a raíz de los problemas de orden público en el país, ninguno de ellos pudo jugar la totalidad de encuentros en El Campín y el Metropolitano, respectivamente.

Así las cosas, Santa Fe perdió con Fluminense por 1-2 en el Centenario de Armenia, empató a cero con River Plate en Asunción, Paraguay e igualó a cero con Junior en Ambato, Ecuador. Estos resultados lo llevaron a ser último; respecto a Junior, empató sus tres salidas: con Santa Fe en el Metropolitano, con Fluminense en Guayaquil, Ecuador y con River Pate en el Romelio Martínez de Barranquilla.