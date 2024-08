Junior de Barranquilla tendría fijado entrenador extranjero para reemplazar a Arturo Reyes

Arturo Reyes, DT del Junior. (Photo by Marcelo Hernandez/Getty Images)

Decepción total del Junior de Barranquilla en Copa Libertadores. El cuadro atlanticense no pudo en el Estadio Metropolitano frente a Colo-Colo de Chile y terminó siendo eliminado en los octavos de final del certamen continental, tras un marcador global de 1-3.

A pesar de haber caído en territorio austral por la mínima diferencia, el equipo rojiblanco tenía la gran oportunidad de remontar en casa y frente a su gente, para con eso sellar su pase a cuartos de final luego de más de 20 años de sequía. Si bien la primera parte del compromiso terminó igualada a un tanto, los dirigidos por Arturo Reyes no lograron imponer condiciones en el complemento y terminaron decepcionando con el agónico tanto del uruguayo Maximiliano Falcon.

Sin torneo internacional de por medio, al Junior le restan los torneos nacionales. En la Liga de Colombia se ubica en la octava casilla con 8 puntos; mientras en la Copa Colombia entrará junto a otros equipos en la Fase Final para disputar el título.

Arturo Reyes tendría las horas contadas

Luego del segundo tanto de Colo-Colo en el duelo por Copa Libertadores, la hinchada del Junior de Barranquilla mostró su descontento absoluto con el cuerpo técnico encabezado por Arturo Reyes. Tal fue el enfado de la afición, que durante la transmisión del partido se informó que varios objetos cayeron desde la tribuna occidental en contra del DT. La paciencia llegó a su fin.

Si bien horas después, la directiva del equipo no anunció medidas respecto al puesto de entrenador, ni se ratificó ni se negó su continuidad, extraoficialmente se habla de que el samario no continuará al mando del grupo de jugadores. Lo que no es claro es si se va de inmediato o se esperará hasta fin de año.

Reemplazo extranjero

Justamente al respecto, Melissa Martínez informó en El VBAR Caracol que el reemplazo de Reyes sería un técnico extranjero de reciente paso por el rentado nacional. Ahora bien, aclaró que la situación económica del Junior no es la mejor y por tal motivo no se pueden esperar opciones de renombre internacional.

“Hace ocho meses, ese candidato aparecía ahí. Es venezolano, tiene 51 años. César Farías es la primera alternativa, ya lo querían, un hombre de temperamento... Les hablo de posibilidades, entendiendo que hoy el que está al frente del barco es Arturo Reyes”, sentenció.

Con lo anterior, Giovanni Cárdenas, periodista de Caracol Radio, amplió que Farías estuvo cerca de volver a ser estratega de la Selección de Bolivia, pero no logró llegar a un acuerdo con la dirigencia y por tal motivo se encuentra a la espera de un nuevo equipo. Así pues, tendría pista libre para regresar al FPC.

Situación a definirse próximamente

Por lo pronto, la situación de Reyes no se ha definido oficialmente. Melissa Martínez reveló que Antonio Char, hijo del máximo accionista Fuad Char, no dejó que destituyeran al técnico samario luego del partido por Copa Libertadores, pero aclaró que en la tarde de este miércoles 21 de agosto hay citada una reunión para definir el caso Reyes.