El parque también es mío, campaña cívica por el parque de Los Fundadores de Armenia

Con el lema “el parque también es mío” la junta cívica del parque de Los Fundadores de Armenia lanzó esta campaña que busca mantener, preservar y recuperar este pulmón verde que tiene el norte de la ciudad y con el que pretenden que las empresas privadas y las personas se sumen para el cuidado de todos los espacios del tradicional parque.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Jorge Torres líder cívico que explicó en que consiste la campaña “gracias por asistir al lanzamiento de la campaña, que hemos denominado el parque también es mío, esto es una campaña que nace hoy en la ciudad de Armenia pero que la vamos a pasar por muchas ciudades del país y del exterior, porque esto es una campaña que tiene que llegar a motivar a muchos armenios y colombianos que viven en cualquier parte del mundo, qué es lo que queremos nosotros es motivar a la gente para que se sienta parte del Parque de los fundadores, que la gente diga el parque también es mío y por eso debo cuidarlo, debo adoptar debo apoyar.

Y agregó “Eso es lo que estamos buscando nosotros que la gente tenga cultura ciudadana, pero que también tenga cultura para decir todo se necesita recursos, entonces como nosotros no vamos a tocar puertas de la Alcaldía Municipal o de la Gobernación de Quindío para espera que nos den un recurso porque se demora 5 y 6 meses por la tramitología. Nosotros tomamos la decisión de que vamos es directamente al sector privado

Desde hace dos años están recuperando el parque

La idea es no solo mantener el parque como está, sino mejorar, nosotros hemos hecho 17 jardines, pero la idea de nosotros hace más o menos 50 jardines, o sea, nos falta mucho pero con las uñas es muy difícil, queremos darle más velocidad, el parque de Los Fundadores sin café era inaudito, estamos en la tierra cafetera y no había ni un palo de café, sembramos 55 fuimos al parque del café y tocamos las puertas nos dieron nosotros tenemos un vivero entonces ese tipo de ayudas, eso es una adopción, eso es un apoyo para nosotros, ese tipo de ayudas son muy importantes, cualquier almacén veterinario, tengo a uno bienvenido, nosotros nos pedimos plata de abono y lógico necesitamos pagar al dinero, tenemos que pagarle tenemos que pagar algunos servicios, pero la idea es mantener el parque por mucho tiempo que es lo más importante ese pulmón verde, no se puede perder.

Apoyo de la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío

El presidente de la Cámara de Comercio. Rodrigo Estrada señalo “El entorno de una ciudad es fundamental seguridad, aseo, espacio público según sus temas para beneficio de todos y los comerciantes, desde la Cámara creemos que los parques de la ciudad se deben fortalecer, la cámara los apoya, estamos con personal un jardinero permanentemente completo y vamos a empezar también con ellos a ayudar en campaña cívicas, pero fundamentalmente es eso cómo mejorar entorno a la ciudad en muchos aspectos.

Replicar en otros parques

El líder gremial agregó que “Yo creo que hay que invitar a la gente a la ciudadanía de la zona con tal de que está haciendo y entre todos digamos apoyar, pero insisto el entorno de esta ciudad es muy importante y los parques ayudan a eso, pero se puede hacer en los demás parques de la ciudad.