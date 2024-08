¿Cuál es el lugar más caluroso del planeta? Recomendaciones para cuidarse en calor extremo

En el mundo una preocupación que viene desde hace décadas, pero que cada vez es más notoria tiene que ver con la temperatura. Los científicos y los ambientalistas han estado alertando de la importancia de tomar medidas para evitar que la temperatura promedio del mundo incremente.

Lo anterior se debe a que con la contaminación y ciertas acciones como la deforestación tienen como consecuencia el incremento de las temperaturas. En consecuencia, la ciudadanía mundial se ve afectada.

A lo largo de la historia, el ser humano ha intentado llevar un registro juicioso sobre las temperaturas, sobre todo en los últimos años. De este modo, se ha logrado identificar cuáles son los lugares en el mundo con las más altas temperaturas.

Sobre este tema, en el pasado la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, detalló cuáles son los tres lugares que han reportado las temperaturas más altas.

El lugar con la temperatura más alta es el Desierto de Sonora, entre México y Estados Unidos. Su temperatura máxima registrada es de 80,8 °C. Entre diciembre y enero suele presentar algunas lluvias, y entre julio y agosto se evidencian tormentas monzónicas

Después de este se encuentra el Desierto de Lut, en Irán. En el pasado reportó 70,7 °C, según el artículo “Move over, Death Valley: These are the two hottest spots on Earth” de la revista Science. Sobre este se ha mencionado que hay flora y fauna que están adaptadas a las altas temperaturas. Aunque se cree que también ha llegado a tener una temperatura de 80,8 °C.

Finalmente, está el reconocido Valle de la Muerte, en Estados Unidos. En el pasado logró ubicarse como el lugar más caluroso del planeta. El 10 de julio 1913 evidenció una temperatura de unos 56,7° C. Por sus extremas temperaturas y su curiosa ubicación, personas han fallecido en este lugar.

¿Cuáles son las recomendaciones para cuidarse en lugares con temperaturas altas o de calor extremo?

Expertos de salud se han referido en varias ocasiones a este tema y han explicado que hay varias medidas que los ciudadanos deben tomar para cuidar su salud.