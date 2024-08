Consejo directivo y abogado de CRQ rechazan declaraciones de la Ministra de Ambiente

ARMENIA

Sigue la polémica por el proceso de elección de director en la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, el asesor jurídico de la entidad le salió al paso a las declaraciones de la ministra de ambiente que cuestionó todo el proceso

Juan Bernardo Cardona Bedoya abogado de la CRQ fue claro en manifestar que “respecto al pronunciamiento efectuado por la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible hay que hacer claridad como lo puede verificar cualquier ciudadano que no es cierto como lo indica la funcionaria que la ministra o algún delegado de la misma se hubiera retirado de la sesión ordinaria del Consejo Directivo de la CRQ realizado el día 15 de agosto de 2024 y ello no es cierto porque nunca asistió ni la señora ministra ni su delegada de lo cual no sólo obra constancia en el acta de dichas de dicha sesión, sino también en los audios de la misma e inclusive obra escrito enviado por su delegada en el cual indica que no asistirá a la sesión a realizarse en la fecha indicada

Agrega el abogado que “no deja de preocupar ese tipo de aseveraciones, además la premisa que en medio del video lanza la señora ministra desde el punto de vista jurídico evidencia desconocimiento de los estatutos de la Corporación Autónoma Regional del Quindío pues respecto a una presunta falta de quórum para deliberar y decidir de una lectura del artículo 32 de dichos estatutos se determina pues así se indica inclusive de forma textual que se requiere de la mitad más uno de los miembros del Consejo Directivo para sesionar lo que evidentemente se dio cumplimiento en la sesión del 15 de agosto toda vez que en la misma previo a que algunos de los consejeros se retiraran de esta, estuvieron presentes hasta finalizar la sesión 6 de los 11 miembros de este cuerpo colegiado”

Precisamente los Integrantes del Consejo Directivo de la CRQ rechazan los señalamientos de la Ministra sobre procedimiento de elección de director encargado Armenia, Quindío.

Indican que “Como consejeros de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, rechazamos de manera vehemente las declaraciones desafortunadas realizadas por la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Dra. Susana Muhamad González, respecto a la situación administrativa que atraviesa la entidad en mención.

En el comunicado señalan “Las declaraciones realizadas por la señora Ministra carecen de veracidad y sustento jurídico, demostrando con ello que ha recibido versiones equivocadas de quienes le quieren hacer daño a la entidad y al pueblo quindiano, sin consideración de la verdad de los hechos. Es la actuación de terceros, y no la de los consejeros, la que tiene hoy a la entidad sumida en una parálisis administrativa, que le hace daño al ejercicio de la función pública, a la protección de los elementos naturales del territorio y a la gestión ambiental que le compete a la Corporación Autónoma del Quindío (CRQ).

