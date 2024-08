Conozca la nueva marca de la ciudad de Manizales, una apuesta de internacionalización

Manizales

De esta marca hace parte una abreviatura que frecuentemente se encuentran en el momento de buscar en una aerolínea la ciudad de Manizales, son las letras MZL que identificarán la ciudad, pero junto a esas letras estará la frase “Manizales del Alma”, un eslogan de antaño, que en algún momento hizo parte de una estrategia publicitaria que quedó grabada en los corazones de muchos.

El alcalde de la ciudad, Jorge Eduardo Rojas presentó la iniciativa, “Manizales del alma, creo que le va a llegar al corazón a todo el mundo pero este lanzamiento tiene otro objetivo también que cada manizaleño pueda sentirse orgulloso de este terruño y de esta ciudad donde no solo se vuelva a cultura ciudadana, que vuelva ese amor propio porque lo merecemos”, destacó el mandatario municipal.

Destacó además que se usó una expresión que está en la memoria y en el corazón de la ciudad y que no se trata de una marca de gobierno, es una marca de ciudad, “lo escogimos porque ya lo conocíamos, miren, no nos pusimos a inventar, no señor, Manizales del alma representa todo, eso es el alma del deporte, es el alma de la cultura, es del alma porque es del Paisaje Cultural Cafetero, porque somos la ciudad de café, pero también del nevado, pero también de la licorera, pero también del Once Caldas, porque es la capital de este departamento maravilloso”.

Destacó que la iniciativa tendrá una inversión de más de 1.200 millones de pesos para el posicionamiento de la marca e imagen, pero las alianzas serán la base para fortalecerla.

El gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez, destacó que, aunque Caldas es Natural se presenta como la marca del departamento, apoyarán la nueva marca de ciudad presentada.

“La Alcaldía Municipal, la administración, la sacó del estadio con esta campaña que bueno, es una campaña que nos da identidad, que nos hace sentirnos orgullosos de lo nuestro que nos hace crecer, que nos ayude a divulgar nuestra tierra, Caldas es una maravilla, es una sinfonía de verdes, pero en Caldas está la ciudad más bella del mundo que es Manizales”.

Por su parte desde Cotelco, su director Juan Pablo Alba, destacó que esta es una oportunidad para fortalecer ese sector económico que tanto ha sufrido.

“Nosotros como gremio está acompañando el lanzamiento de la marca Manizales del alma como como lo dijimos anteriormente, es una marca conocida, ese es el eslogan que llevamos todos en el corazón. Siempre nos presentamos como de “Manizales del alma”, entonces yo creo que es una marca que da carácter, es una marca que de identidad con la que vamos a poder volver a ser visibles”, indicó el líder gremial.

Resaltó además que este lanzamiento es el primer paso de una serie de estrategias para fortalecer el destino Manizales e indicó que servirá para hacerle frente a la situación que se pueda presentar tras la desaparición de la temporada taurina que, aunque aún no se consolida un plan de acción para fortalecer a los afectados tras la eliminación de las corridas de toros, indicó que el lanzamiento de la marca “Manizales del Alma”, es un buen inicio.

Le puede interesar: Rescatan a oso perezoso de un poste de energía en Manizales

Le puede interesar: Dos incendios forestales en Aranzazu (Caldas) han quemado más de 6 hectáreas en 24 horas