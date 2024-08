“Están desangrando al Cauca”: Presidenta de Cámara de Comercio ante bloqueo vial indígena

Ayer se perdieron 130 mil litros de leche no pudieron cruzar a las plantas del Valle: presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio del Cauca, Ana Fernanda Muñoz. Foto: Colprensa

La Presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca, Ana Fernanda Muñoz, manifestó su preocupación por los constantes bloqueos viales en la Vía Panamericana que une al Cauca con las regiones de Nariño, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

Principalmente, el sector hotelero, gastronómico y de carga son los más afectados ante estas situaciones. Según Muñoz, “los hoteles viven de cancelaciones, los restaurantes les están cobrando el doble”; además que los conductores de vehículos pesados evitan transitar por el departamento.

Esto, de acuerdo con la presidenta, pone al Cauca como una región, “con una inflación muy alta, la quinta ciudad en pobreza monetaria”. Por otro lado, las micro y pequeñas empresas quiebran fácilmente por estas condiciones que los ponen en desventaja para comercializar.

“Colombia tiene básicamente dos tapones, uno el del Darién y otro el Cauca. A este punto hemos llegado”, fue lo que dijo cuando analizó las razones por las que se han convocado estos cierres viales, ya que, llegan a ser por casos en los que, “hay aseadora en el colegio, no han pintado el salón” o, motivos más graves como que, “la Unidad de Gestión del Riesgo no ha entregado las tierras a los damnificados del derrumbe de Rosas”.

Se ha buscado que se haga una veeduría departamental para, “conocer qué es lo que están pidiendo”, pues, tal como expuso Muñoz, “son listas interminables de solicitudes y alegan incumplimientos que no sabemos ni siquiera qué están pidiendo, a qué se están comprometiendo, si hay o no incumplimiento”. La Presidenta explicó que esta modalidad de protesta, “ya se volvió costumbre”, no solo en Cauca sino en todo el país.

Por estos bloqueos, Nariño ha sido de los departamentos más afectados en la medida en que no han podido llevar a otras partes de Colombia leche o la gasolina es escasa por estas mismas situaciones. De hecho, se ha venido dudando sobre la factibilidad de la construcción de las vías Popayán-El Estanquillo y Popayán-Pasto por las desventajas que generan estos sucesos.

“Cada vez es menos productivo el departamento del Cauca, tiene menos empresas, se hacen menos inversiones. Nos estamos haciendo daño a nosotros mismos en el departamento”, fueron las palabras de conclusión de la Presidenta de la Cámara de Comercio de Cauca.