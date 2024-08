¿Cuál es la mejor edad para cruzar perros? Explicación para hembra y macho, según expertos

Las hembras suelen entrar en su primer celo entre los primeros 6 y 10 meses de edad, pero, esta edad es más precoz para las perras pequeñas que para las más grandes. De hecho, que una perra quede en estado de embarazo en su primer celo es algo frecuente, pues, es común posponer la esterilización de ellas y encontrar un celo inesperado, sin dejar a un lado a aquellas que están sin supervisión y en contacto con machos.

Aparear a su mascota va más allá del deseo de tener crías, es una decisión que debe ser tomada con responsabilidad y en la que hay que considerar factores como el presupuesto, el tiempo, la conciencia. Hacerlo por la emoción lleva algunas veces al abandono.

No obstante, es importante conocer los tiempos idóneos para cruzar perros; aquí le explicamos.

¿Cada cuánto entra en celo una hembra?

Luego del primer ciclo de celo, su perrita experimentará los siguientes cada 6 o 7 meses en promedio; lo cual, significa que las hembras entran en celo dos veces al año. Cuando comienzan a madurar en edad, sus ciclos empiezan a volverse menos regulares.

Asimismo, el celo suele durar entre 2 y 4 semanas, tiempo en el que, por lo general, tiene un periodo fértil de alrededor de 10 días. Ahora bien, dentro de los primeros días de celo, es posible que no se encuentre receptiva ante los perros machos, que, en ocasiones, algunas perras pueden perder mucho más el interés en los primeros días del ciclo.

Edad perfecta para cruzar perros

Según el médico veterinario, Ángel Montero Flores, la edad ideal para hacer el cruce, llega cuando haya completado su desarrollo físico y sexual, en el caso de los machos, y cuando entran en celo, en el caso de las hembras. “La edad reproductiva de los cánidos es a partir de los 6 meses, a los 6 meses la hembra entra en celo, en algunos casos hasta los 8 meses”, pero, lo ideal sería esperar hasta los 18 meses y asegurarse de su madurez.

De forma más específica, estas son las edades más aptas para cruzar perros:

Perra de raza pequeña: 1,5 años a 6 años de edad.

1,5 años a 6 años de edad. Perra de raza grande: 2 años a 6 años de edad.

2 años a 6 años de edad. Perro macho: 1,5 años a 8 años de edad.

Es importante señalar que si su mascota nunca ha quedado preñada, el límite de edad para hacer el cruce es hasta los 4 años, así como, si antes de esta edad ya tuvo una camada, se puede cruzar hasta los 7 u 8 años, siempre y cuando su estado de salud se encuentre bien.

Del mismo modo, algunas hembras pueden tener su primer celo a los 5 meses, mientras que otras, en especial, si son de raza grande, puede que tengan su celo hasta los 11 o 12 meses. Entre tanto, no es recomendable que una perra quede preñada en su primer celo, puesto que trae consigo consecuencias físicas, puesto que su cuerpo aún no es lo suficientemente maduro y desarrollado para afrontar un embarazo; y psicológicas, ya que algunas perras demasiado jóvenes pueden rechazar a sus cachorros o los alimentan, porque no saben cómo actuar y caen en un estado de estrés.