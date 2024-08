Millonarias pérdidas sufrió una pastelería luego de ser atacado por hinchas del América

Bucaramanga

Luego del partido entre el Atlético Bucaramanga y el América de Cali el pasado domingo 18 de agosto, varios desmanes se presentaron en la ciudad a manos de la hinchada del América donde vecinos del barrio Campo Hermoso señalaron que con piedras y armas blancas atacaron los locales de la zona y robaron a varias personas del sector.

Uno de los locales que sufrió daños en su infraestructura fue la pastelería ‘Capa de Dulzuras’ donde los propietarios, empleados y clientes presenciaron el momento donde atacaban el local con piedras y palas.

🔴#VIDEO | Así fueron los desmanes en la ciudad, luego del partido con el Atlético Bucaramanga VS el América de Cali en el barrio Campo Hermoso. pic.twitter.com/MP5spigQzW — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) August 20, 2024

“En el local teníamos clientes que no tenían la camisa del equipo de fútbol, gente que no tenía nada que ver he igual les pegaron. Queremos que la Alcaldía se contacte con nosotros para que nos ayuden a arreglar el problema”. Dijo Édison Ávila, trabajador de la pastelería.

A pesar de que garantizar la seguridad le compete a la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el llamado se le hizo a la Alcaldía.

El local terminó con la perdida de una nevera y varios productos. Según los dueños de la pastelería el hecho de intolerancia provocó perdidas económicas que ascienden a los $2 millones de pesos.