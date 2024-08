Leonardo Flores:“No estamos teniendo la pequeña suerte que teníamos en el primer semestre”

No ha sido un buen inicio de torneo para el campeón del fútbol colombiano. Los dirigidos por Rafael Dudamel suman apenas cuatro puntos y se encuentran antepenúltimos en la tabla de posiciones, con solo una victoria en el certamen, cuatro derrotas y un empate.

Luego de su último partido por la sexta jornada, Leonardo Flores habló con El Alargue de Caracol Radio declarando sobre la posibilidad de revertir la pequeña turbulencia en este inicio de semestre. “Por quedar campeones tenemos una obligación extra, en la séptima fecha del anterior semestre ya teníamos 9 puntos y ahora 4″.

El venezolano, quien fue parte del plantel que consiguió la primera estrella en la historia del Bucaramanga, anotó su primer gol en la sexta jornada, durante la derrota de su equipo frente América de Cali en condición de local. Flores no había disputado ningún partido por lesión.

Golazo para sumar confianza individual

“Muy contento por volver a jugar, es mi primer partido en el segundo semestre y es un gol que me llena de bastante confianza y queremos revertir la situación en contra que tenemos”.

Inicio de semestre no tan positivo

“Es un poco de todo, no estamos teniendo la pequeña suerte que teníamos en el primer semestre y ahora todo nos pasa al revés, no teníamos un buen partido, pero lo sacábamos adelante el partido de ayer fue diferente y jugaos bien, pero no nos acompañó el resultado, pero confiados en el equipo en que lo vamos a sacar adelante”.

Presión por haber logrado el título

“Nosotros queremos hacer las cosas bien y tener un buen torneo que el pasado lastimosamente no empezó como queríamos y nosotros no tenemos que defender ningún título, porque ya lo tenemos allí lo que tenemos que hacer es trasarnos objetivos más exigentes que los podamos alcanzar y entrar a los cuadrangulares”.

El recurso de la media distancia

“En Venezuela también hice un gol así, pero me lo anularon, no es mi mayor virtud, pero gracias a dios lo he trabajado y en el segundo tiempo tuve otra, pero se me fue el pie muy abajo”.

Respaldo al técnico Rafael Dudamel

“El partido de ayer (domingo) fue atípico, fuimos superiores a América y no merecíamos perder o al menos un empate que lastimosamente un pequeño detalle nos pasa factura y todos vamos a tope con el profe, debemos seguir trabajando mucho más y por quedar campeones tenemos una obligación extra, en la séptima fecha del anterior semestre ya teníamos 9 puntos y ahora 4 y debemos mentalizarnos que estamos 5 puntos por debajo y debemos estar unidos como equipo que los resultados van a llegar solos y podemos revertir la situación”.