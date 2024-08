Dudamel lamentó la derrota ante América: “pareciera que se viene el mundo encima”

El actual campeón del fútbol colombiano, Atlético Bucaramanga, no goza de un buen presente tras el título obtenido hace apenas dos meses, esto como consecuencia de algunas bajas importantes en el equipo tras el primer semestre.

Tras la obtención de la primera estrella, el cuadro ‘leopardo’ ya pensaba en su presentación en la Copa Libertadores del año 2025, a la cual ya tienen su cupo directo a la fase de grupos, sin embargo, los resultados cosechados hasta el momento han dejado en evidencia varias falencias en la antesala del certamen continental.

Este domingo 18 de agosto, el campeón recibió al América de Cali en el estadio Departamental Américo José Montanini, encuentro que en la previa tuvo un banderazo en apoyo al plantel por parte de algunos aficionados, principalmente al entrenador Rafael Dudamel.

El desarrollo del encuentro parecía bastante positivo para el cuadro local, pues Bucaramanga se puso en ventaja al minuto 12 con un gran remate de Jose Flores, sin embargo, el cuadro ‘escarlata’ reaccionaría y lograría la igualdad gracias a Duván Vergara al minuto 33.

Ya en la última jugada del partido, Adrián Ramos aprovechó un descuido de la defensa ‘leoparda’ y consiguió la victoria, momento que dejó con cara de preocupación a más de un aficionado en el estadio.

En el postpartido, el entrenador Rafael Dudamel expresó: “Tranquilidad, un poco de confianza de esa que nos sobraba el semestre anterior y que nos permitía enlazar un triunfo con el otro, enfrentar al adversario con mayor lucidez, estos son momentos de la vida y del fútbol en donde la perspectiva con la que uno ve todo, piensa que el mundo se le está viniendo a uno encima, pero no es así, son pruebas y me gustan, me permiten ver el carácter de mi equipo”.

El próximo encuentro para el campeón será ante el Deportivo Pasto en el estadio La Libertad el viernes 23 de agosto, ambos equipos poseen cuatro puntos y están en la parte baja de la tabla, pero el cuadro ‘volcánico’ tiene dos partidos menos que el ‘leopardo’.