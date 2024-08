Keniano y colombiana, los ganadores de la primera versión de la Mompox 15K

Cartagena

Los más de dos mil atletas que llegaron para competir por primera vez en la carrera 15K de Mompox, que se realiza por primera vez en horas de la noche, calificaron como un gran logro la realización de este evento de turismo deportivo.

Una vez finalizada la competencia, que recorrió varias calles del Centro Histórico de ‘la Ciudad de Dios’, en la categoría masculina no hubo sorpresas, pues el keniano Dickson Kimeli Cheruiyot era el gran favorito y se alzó con el triunfo.

Con un tiempo de 00:47:09, la ‘gacela’, como le llamaban quienes lo veían correr sin ‘despeinarse’, fue el primer hombre en llegar a la meta tras correr los 15 kilómetros de este magno evento.

“La carrera fue muy buena, me sentí muy bien y estoy muy feliz de estar con ustedes en Mompox; además, me sentí cómodo porque ya he tenido la oportunidad de correr en tierras calientes. Gracias Gobernación de Bolívar”, dijo el atleta.

Yamil Arana Padauí, gobernador de Bolívar, asumiendo su compromiso de llevar acciones de transformación a los municipios, fue quien entregó la medalla de campeón al atleta de talla internacional.

“Agradecidos por la participación del corredor de Kenya, pues es muestra de que es una carrera muy atractiva. Además, logramos que esos dos mil inscritos, nacionales e internacionales, le digan a Colombia y al mundo que hay un municipio hermoso con una gran historia y gastronomía que está a la espera que lo visiten y lo conozcan”, indicó el gobernador de Bolívar.

De otro lado, con un tiempo de 1 hora y 38 minutos, la corredora Kellys Arias fue la gran campeona de los 15K en la categoría abierta femenina. Así mismo, Jorge Ochoa y Katiana Carrasquilla fueron las personas que ocuparon los primeros puestos en la distancia 7.5 kilómetros.

El éxito y la acogida de esta competencia fue de tal magnitud que el mandatario de los bolivarenses, en aras de proyectar a Bolívar como un departamento con distintas alternativas para hacer turismo, ratificó que la Carrera 15K de Mompox quedará institucionalizada y para el 2025, 17 de agosto, se volverá a realizar, con el firme propósito de dinamizar la economía en la depresión momposina.