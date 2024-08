Mompox alcanzó el 100% de ocupación hotelera por la gran carrera 15K

Cartagena

El Distrito de Mompox celebra un hito significativo con la ocupación total de sus 2.500 camas hoteleras debido a la carrera 15K. Este evento deportivo ha atraído a corredores nacionales e internacionales, subrayando la importancia de Mompox como destino turístico y deportivo.

“Este fin de semana estamos al 100% con aproximadamente 2.500 camas en Mompox; todos estamos preparados, y esperamos que la carrera sea la excusa para conocer nuestro municipio que es patrimonio de la humanidad”, manifestó Luis Alfredo Domínguez, secretario de Turismo y Cultura de Mompox.

Así las cosas, a partir de hoy, Mompox activa oficialmente el turismo deportivo, marcando el comienzo de una estrategia integral de la Gobernación de Bolívar, liderada por el gobernador Yamil Arana, para posicionarse como un epicentro de eventos de talla internacional.

El periodista y runner Leonardo Mourglia ya está en la Tierra de Dios

La Tierra de Dios le abrió por primera vez sus puertas a uno de los grandes atletas de Latinoamérica que correrá los 15K este domingo; se trata de Leonardo Mourglia.

“Me siento como en casa en Colombia; algunos amigos colombianos me hablaron maravillas de Mompox, me pareció muy particular e inmediatamente evalué la posibilidad de venir. Hay mucha expectativa vamos a conocer las venas y las arterias de Mompox”, sostuvo Mourglia.

Añadió: “Llevo más de 26 años en este tema del running, y en Mompox estaremos escuchando las historias, secretos y curiosas es de la gente”.

Con la carrera, el gobernador Yamil Arana asegura que su administración está comprometida con el desarrollo del turismo deportivo. utilizando eventos de gran envergadura como catalizadores para el desarrollo económico y la promoción cultural.