“La situación es grave”: Presidenta de ASCIF por desabastecimiento de medicamentos

En diálogo con Caracol Radio, la presidente de la Asociación Farmacéutica de la Industria Colombiana, Clara Isabel Rodríguez, manifestó que son alrededor de 24 tipos de medicamentos escasos en el país, además dijo que uno de los orígenes de dicho problema está relacionado con el flujo de los recursos dentro del sistema de salud , que de acuerdo a las EPS, manifiestan que este no alcanza para cubrir los presupuestos máximos, como medicamentos que principalmente tienen un alto costo y que se importan.

Como una posible solución, asegura que el gobierno nacional debe buscar los mecanismos y crear una hoja de ruta para solucionar el problema de fondo.

¿Cuántos tipos de medicamentos están escasos en Colombia?

En el tablero de control, que es la cifra oficial que el Ministerio de Salud y el INVIMA manejan y que está publicado para el conocimiento de todos, en promedio se habla de 24 medicamentos; sin embargo, se escuchan voces de asociaciones de pacientes, de gestores farmacéuticos y de las mismas EPS, de más medicamentos o de otros medicamentos.

No hay en este momento una certeza del 100% de los medicamentos escasos, porque el mecanismo que tiene el Ministerio para poder publicar esta lista proviene precisamente de todo un trabajo de investigación que se hace con los titulares de los registros sanitarios sobre las quejas que llegan a la Superintendencia Nacional de Salud, sobre las quejas que presentan los pacientes directamente o sobre una comunicación que puede hacer alguna organización de pacientes.

Si bien el Ministerio hace toda la investigación correspondiente, en ocasiones puede estar pasando inclusive que en ciertas regiones no haya algunos medicamentos que sí hay en otras regiones.

¿Cuáles son las causas del desabastecimiento de medicamentos?

Básicamente, hay unas causas que tienen que ver exclusivamente con la parte del flujo de los recursos dentro del sistema de salud, es algo que ya todos conocemos, que han venido manifestando tanto los gestores farmacéuticos, también las EPS y los laboratorios, mientras que el Gobierno Nacional ha venido informando que ha venido haciendo los pagos que corresponden a la cobertura de la EPS para el plan básico de salud.

Las EPS han venido manifestando permanentemente que ese recurso no alcanza para cubrir lo que llaman ellos presupuestos máximos, que son medicamentos que principalmente tienen un alto costo y que se importan, y ahí empieza una cadena muy complicada, porque como las EPS no le compran directamente al laboratorio, lo hacen a través de un tercero que se llama gestor farmacéutico, este gestor farmacéutico es el que le compra a varios laboratorios, de acuerdo a las necesidades que tiene la EPS, y este gestor precisamente expresaba la preocupación de que no le han pagado todo lo que las EPS le están debiendo para poder comprarle a los laboratorios.

Es así como algunos laboratorios lamentablemente han tenido que tomar la decisión de no despachar más productos, no solo de esta categoría, sino de otras categorías, hasta tanto el gestor farmacéutico no normaliza su situación de pagos con el laboratorio, finalmente todo esto, que es muy grave, porque lo que hace es afectar al paciente y al médico tratante.

¿Qué soluciones hay para este problema?

Yo creo que frente a toda esta situación ya es tan claro lo que está sucediendo que lo que todos estamos esperando de verdad es buscar que el actor principal, el coordinador del sistema de salud, defina una ruta para resolver este problema de los medicamentos; si definitivamente las EPS, por las razones que sean, sea por insuficiencia del recurso o por mala gestión o por lo que sea, no está teniendo los medicamentos para entregarle a los pacientes, hay que buscar un mecanismo por parte del gobierno nacional para hacerlo.

Deben existir figuras para que ojalá, así como se está haciendo con el giro directo, que le pagan directamente a las clínicas o los hospitales, el gobierno nacional tome alguna decisión frente a si adquiere esos medicamentos, y una buena parte de ellos para asegurar el producto y los medicamentos para los pacientes en el país.